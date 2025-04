Virada de chave leva à mudança no time do Internacional?

Ainda sem divulgação do grupo de inscritos para a Libertadores, o Colorado se prepara para estrear na competição continental. O primeiro jogo está marcado para as 19h30min (de Brasília) desta quinta-feira (31), contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Com os treinamentos fechados, a dúvida que fica é se a virada de chave leva à mudança do time do Internacional que vai a campo.

O técnico Roger Machado tem frisado que a escalação da equipe depende de uma série de variáveis como o momento de cada jogador e do time; a estratégia para enfrentar cada adversário; e a gestão do grupo. Conforme ele vem comentando nas coletivas, cada item terá peso diferente a cada enfrentamento.

– Não é algo matematicamente exato – explicou após o empate em 1 a 1 contra o Flamengo, no sábado (29), na estreia do Brasileirão.

Rafael Borré ou Valencia?

A dúvida para pegar o Esquadrão de Aço está na frente. Dos três que enfrentaram o Rubro-Negro – Vitinho, Rafael Borré e Wesley – dois podem ser trocados. São eles Vitinho e Borré. O brasileiro disputa a vaga com Carbonero, que corresponde quando acionado e jogou muito bem os Gre-Nais da decisão do Campeonato Gaúcho. Já o camisa 19 deve voltar ao banco, com a entrada de Enner Valencia.

O equatoriano foi bem na reta final do Gauchão, marcando três gols em quatro jogos. Também voltou a colocar a bola mais duas vezes nas Eliminatórias Sul-Americana da Copa do Mundo. Após o confronto no Maracanã, Roger Machado explicou que Valencia não havia entrado desde o começo por ter atuado os 180 minutos nas duas partidas da data FIFA. Ou seja, levando em conta o momento do 13, é possível que volte à titularidade. Sua escalação dependerá da estratégia de jogo e da gestão de grupo.