Análise: Internacional entrou no Dia da Marmota

Virou rotina. Quase um déjà vu. É como se o Internacional tivesse entrado na trama do filme Feitiço do Tempo. Para quem não conhece – se não viu, procure no streaming perto de você, vale assistir –, Bill Murray vive um jornalista que vai cobrir o Dia da Marmota e fica preso na data, que se repete inúmeras vezes. Sempre os mesmos acontecimentos, não importando as mudanças que personagem faça na sua rotina. E o Colorado parece estar vivendo seu Dia da Marmota, em um looping irritante na temporada.

A derrota por 2 a 1 para o Fluminense, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, foi mais um Dia da Marmota do ano. Repetindo fatos comuns no ano.

Sair perdendo virou rotina

O déjà vu da partida contra o Tricolor Carioca teve tripla repetição. O Alvirrubro:

tomou um gol antes dos dez minutos – a sétima vez no ano; saiu perdendo – a 18ª vez em 2025; desatenção e erros defensivos geraram a abertura de placar.

Desses 18 jogos em que viu o adversário sair na frente, o Inter virou apenas três vezes – contra Caxias, no Gauchão, Juventude, no Brasileirão, e Bahia, na Libertadores. Outros oito terminaram empatados. E, agora, os sete restantes, perdeu. Tomou 31 gols e fez 22.

Como o personagem de Murray, o técnico Roger Machado tem tentado fazer mudanças Troca nomes. Altera detalhes do esquema. Às vezes até consegue achar boas sacadas que animam a comissão técnica e a torcida, como aconteceu na virada de 3 a 1 sobre o Juventude, quando Victor Gabriel apareceu como zagueiro goleador.

O problema é que o “feitiço do tempo” em que o time do Inter entrou acaba sempre voltando à rotina de sair perdendo e, às vezes, tomar gol antes dos dez minutos.

O Dia da Marmota

Chamado de Groundhog Day em inglês – que é o nome original da película –, o Dia da Marmota é comemorado todo 2 de fevereiro nos EUA, especialmente na cidade de Punxsutawney, na Pensilvânia. A estrala da data é a marmota Punxsutawney Phil.

Segundo a tradição, se Phil vir sua sombra ao sair da toca, ele se assusta e volta para dentro, sinal de mais seis semanas de inverno. Se o animal não enxergar a sombra, é sinal de que a primavera chegará mais cedo.