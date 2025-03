O site da Conmebol divulgou a lista de inscritos do Internacional para a fase de grupos da Copa Libertadores da América, que começa nesta terça-feira. O grupo colorado tem 50 nomes entre jogadores do time titular e 13 atletas das categorias de base. Alguns dos nomes, como Gabriel Mercado e Bruno Gomes, estão no departamento médico.

Além deles, o goleiro Sergio Rochet, que sofreu fratura no quarto metacarpo da mão esquerda na estreia do Brasileirão, contra o Flamengo, também está na listagem. Ele foi submetido a uma cirurgia e ficará afastado dos gramados por algumas semanas.

O elenco que o técnico Roger Machado terá à disposição conta com seis goleiros, sete laterais, dez zagueiros, sete volantes, nove meias e 11 atacantes. A Libertadores começará quinta-feira para o Inter, que viaja à Arena Fonte Nova para a estreia.

Veja lista de inscritos do Internacional para a Libertadores

Goleiros

Numeração Nome 1 Sergio Rochet 12 Ivan 22 Kauan Jesus 24 Anthoni 32 Diego Esser 36 Henrique Menke

Laterais

Numeração Nome 6 Yan 15 Bruno Gomes 23 Nathan 26 Bernabei 35 Braian Aguirre 2 Ramon 42 Pablo

Zagueiros

Numeração Nome 3 Agustín Rogel 4 Vitão 18 Juninho 20 Clayton Sampaio 25 Gabriel Mercado 30 Evertow 40 João Dalla 41 Victor Gabriel 46 Pedro Kauã 27 Kaique Rocha

Volantes

Numeração Nome 5 Fernando 8 Bruno Henrique 16 Ronaldo 29 Thiago Maia 43 Bernardo Jacob 39 Luis Otávio 33 Diego Rosa

Meias

Numeração Nome 10 Alan Patrick 11 Óscar Romero 14 Kauan Alves 17 Bruno Tabata 31 Allex 34 Gabriel Carvalho 37 Yago Noal 47 Gustavo Prado 50 Gustavo dos Santos

Atacantes

Numeração Nome 7 Carbonero 9 Crysthyan 13 Enner Valencia 19 Rafael Borré 21 Wesley 28 Vitinho 38 Marlinho 45 Lucca 49 Ricardo Mathias 48 Lucas Pelosi 44 João Victor

Estreia do Internacional na Libertadores

No Grupo F da Libertadores ao lado de Nacional (URU), Atlético Nacional (COL) e Bahia (BRA), o primeiro desafio do Inter será contra o time brasileiro. A partida será nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), e marcará o duelo de estreia da equipe na fase de grupos.