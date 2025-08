O grupo principal do Internacional inicia na manhã desta sexta-feira (31) os trabalhos de preparação para enfrentar o São Paulo, no domingo (3), no estádio Beira-Rio.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Agenda

O trabalho desta sexta deve começar a encaminhar o time para a partida da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, que acontece às 21h30min (de Brasília). A equipe será definida no trabalho de sábado (2).

Agenda da semana

Sexta-feira (1º/8) – 10h30min

Sábado (2/8) – 16h

Domingo (3/8) – 20h30min – Internacional x São Paulo

Ingressos

O torcedor que quiser assistir Inter x São Paulo tem que ficar atento. O Colorado já abriu o check in e a venda dos ingressos. Você pode adquirir a entrada aqui.

continua após a publicidade

Ingressos para Internacional x São Paulo (Arte: Divulgação/SC Internacional)

Gurias Coloradas

O Internacional estreia nesta sexta no Campeonato Gaúcho Feminino. A equipe adversária é o Brasil de Farroupilha. A partida está marcada para as 19h30min, no estádio das Castanheiras, na cidade serrana.

Próximos jogos o Internacional

Dos próximos cinco jogos, o Colorado continua tendo quatro confrontos no Beira-Rio e apenas um fora. Compromisso seguinte segue sendo na sua cancha.

continua após a publicidade