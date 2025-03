Em meio à nova onda de calor extremo que afeta Porto Alegre, o Internacional virou a chave para a Libertadores, começando os preparativos para a Copa Libertadores de América. Os treinos da semana, iniciados na manhã desta segunda-feira (31), visam o enfrentamento com o Bahia, na quinta (3), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela primeira rodada do Grupo F. Atlético Nacional-COL e Nacional-URU se enfrentam na quarta (2), em Medellín.

Os trabalhos começaram por volta das 10h, com temperatura acima de 30°C e com forte abafamento. Mesmo assim, o técnico Roger Machado e sua comissão orientaram atividades físicas e técnicas no gramado do CT Parque Gigante. O grupo volta aos treinamentos nas manhãs de terça (1º) e quarta (2), quando embarca em voo fretado para Salvador.

Chino passou por cirurgia no domingo (30)

Além do zagueiro Victor Gabriel, que se recupera de lesão muscular na coxa esquerda desde a final do Gauchão, o goleiro Sergio Chino Rochet também não participou dos trabalhos.

Aos 26 minutos da etapa inicial do empate em 1 a 1 com o Flamengo, no sábado (29), o rubro-negro Bruno Henrique levantou a bola na área e seu colega Juninho subiu livre para cabecear. Rochet fez defesa parcial e a bola caiu na frente do atacante flamenguista. O goleiro uruguaio saltou nos pés do adversário e fez nova interceptação. O chute, porém, atingiu a mão esquerda do arqueiro.

A assessoria de imprensa do clube informou que o camisa 1 passou por cirurgia devido a uma fratura no quarto metacarpo ainda no domingo (30). O procedimento transcorreu com sucesso. Seu substituto será Anthoni, que atuou todo o Campeonato Estadual como titular.

