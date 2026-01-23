menu hamburguer
Reforços passarão a ter aula sobre o Internacional

Jogadores que chegarem ao Beira-Rio conhecerão o Museu e a história do clube

23/01/2026
Visita ao Museu do Internacional
imagem cameraVillagra, Paulinho, Abel Braga, Félix Torres e Fabinho Soldado no Museu do Inter (Foto: Divulgação/SC Internacional)
A partir de agora será regra. Os reforços que chegarem Beira-Rio passarão a ter aula sobre o Internacional. Pelo que apurou o Lance!, por iniciativa do executivo de futebol, Fabinho Soldado, todos os contratados pelo Colorado conhecerão a história do clube a partir de uma visita ao museu localizado no estádio. Os primeiros três alunos foram Félix Torres, Paulinho Paula e Rodrigo Villagra.

O trio, que chegou ao Alvirrubro na atual janela de transferências, participou da atividade na tarde da sexta-feira (23). Além de Soldado, o diretor técnico Abel Braga acompanhou os novatos.

Aula sobre o Inter

Visita ao Museu do Internacional
O equatoriano Félix Torres e os troféus colorados (Foto: Divulgação/SC Internacional)

A proposta de Fabinho tem como objetivo aproximar os recém-chegados da história colorada. O objetivo é apresentar a dimensão do Inter e o peso de suas conquistas ao longo dos anos. Embora não seja uma ação inédita, a diferença agora é que a prática passará a ser institucionalizada. Nos últimos anos, outros atletas já passaram pelo local – o atacante Rafael Borré e volante Alan Rodríguez foram dois dos mais recentes.

A ideia é que cada contratação que desembarque no Beira-Rio cumpra o mesmo roteiro, como forma de conscientização sobre a responsabilidade de vestir a camisa vermelha. Para Fabinho Soldado, o contato direto com a trajetória do Inter ajuda a criar vínculo com o clube e a torcida, bem como reforça o senso de compromisso dos jogadores com a instituição.

Visita ao Museu do Internacional
Rodrigo Villagra ouvindo a história do Inter (Foto: Divulgação/SC Internacional)

Além dessa medida, o executivo também implementou outra novidade nas apresentações oficiais. Desde a sua chegada, representantes das principais torcidas organizadas do clube passaram a ser convidados a participar da apresentação e da entrevista coletiva dos atletas que chegam.

Visita ao Museu do Internacional
Paulinho Paula conhece o Museu do Inter (Foto: Divulgação/SC Internacional)

