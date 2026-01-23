Contratado para assumir a camisa 5 do Internacional, o volante argentino Villagra apareceu no BID e já pode estrear no Gre-Nal 449. O nome do atleta foi regularizado junto à CBF, o que o deixa à disposição do técnico Paulo Pezzolano para o clássico das 20h (de Brasília) deste domingo (25), no estádio Beira-Rio. O jogo é válido pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho.

O argentino chegou a Porto Alegre vindo por empréstimo do CSKA Moscou. O Clorado pagará 400 mil dólares, ou R$ 2,1 milhões no câmbio atual. O Alvirrubro terá que comprar os direitos federativos do atleta caso ele jogue 60% das partidas da temporada.

Villagra pode estrear no Gre-Nal 449

Com a questão burocrática resolvida junto à CBF, o novo camisa 5, trazido para ser titular, deve começar o derby. A única possibilidade de o argentino não iniciar o confronto é se o técnico Paulo Pezzolano entender que o atleta ainda não reúne as melhores condições físicas. Assim, Ronaldo, que tem uma boa largada na temporada, permaneceria na equipe.

Mesmo que não inicie o duelo, Villagra ficará no banco e deverá entrar no decorrer do primeiro Gre-Nal do ano. Além disso, ele deverá assumir a posição na sequência da campanha. Elogiado pela disposição física e o trato com a bola, o atleta tem como virtude a intensidade tão pedida pelo treinador uruguaio.

Outras estreias em clássico

O Inter deverá ter outras estreias na partida contra o coirmão. Na zaga, o recém-contratado Félix Torres, que entrou no segundo tempo e marcou o segundo gol na vitória sobre o Inter-SM, na quarta (21), deve entrar no lugar de Victor Gabriel, deslocando Gabriel Mercado para o lado esquerdo. Além dele, Paulinho Paula deve seguir no meio-campo.

No mais, o time colorado não deve ter maiores mistérios, conforme apurou o Lance!. A provável escalação tem: Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres, Mercado e Bernabei; Villagra (Ronaldo), Paulinho e Alan Patrick; Vitinho, Rafael Borré e Carbonero.