Villagra é apresentado, e camisa 5 do Internacional volta a ter dono

A camisa 5 do Internacional volta a ter dono. Anunciado na quarta-feira (21), o volante Rodrigo Villagra foi apresentado no estádio Beira-Rio nesta quinta (22), com direito à entrevista coletiva. O argentino chega por empréstimo junto ao CSKA Moscou. O jogador fica no Colorado até dezembro, mas uma cláusula obriga a compra do passe do atleta caso ele atue em 60% das partidas da temporada.

Pelo que apurou o Lance!, o Alvirrubro pagará 400 mil dólares, cerca de R$ 2,1 milhões no câmbio atual. O valor do passe está estipulado em 4,6 milhões de dólares, ou R$ 25 milhões.

O novo camisa 5 do Internacional

Na coletiva de apresentação, Villagra se disse feliz com a oportunidade de jogar no Internacional e que não pensou duas vezes antes de escolher o novo destino. Ainda, falou sobre suas características: apesar de ser considerado um camisa 5 "clássico", afirmou que também é um jogador agressivo no ataque.

Com um GreNal à vista no domingo (25), o reforço foi perguntado se chega apto a jogar, e sua resposta foi direta:

— Estou disponível e pronto para jogar!

A opinião de Pezzolano

Após a vitória de 2 a 0 sobre o Inter-SM, na noite de quarta, o técnico Paulo Pezzolano foi questionado sobre a possibilidade do novo volante alvirrubro ser utilizado no Gre-Nal 449. Deixando de lado a questão burocrática de o nome ter que estar no BID, o uruguaio foi sucinto:

– Villagra vamos ver como está. Capaz de podermos contar com ele no domingo.

Depois, falou das características do argentino:

– É um jogador muito agressivo, com posse de bola. Sabe jogar. Dá muita estabilidade ao meio-campo.