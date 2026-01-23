Gre-Nal 449: Internacional projeta público de 35 mil torcedores

Mesmo em meio ao veraneio, com boa parte dos porto-alegrenses no Litoral Norte, e o horário do jogo, o Gre-Nal 449 promete a presença de um bom público no Beira-Rio. O Internacional projeta 35 mil torcedores no clássico válido pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho. A partida acontece às 20h (de Brasília) deste domingo (25). Do lado azul, a torcida tricolor esgotou as 2 mil entradas à disposição.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O derby terá frente a frente os líderes dos dois grupos do Gauchão. Na Chave 1, o Colorado tem 10 pontos, nove gols a favor e três contra. Na 2, o Grêmio soma os mesmos 10 pontos, mas marcou 11 vezes e só levou um gol.

➡️Aposte na vitória do Internacional no Gre-Nal 449 no Gauchão!

Inter projeta 35 mil torcedores

A projeção de 35 mil pessoas feita pelo Inter se baseia na procura dos torcedores colorados pelos ingressos, que estão disponíveis para os sócios desde o começo da semana. Para o público em geral, a venda começou às 10h desta sexta-feira (23).

continua após a publicidade

Os sócios podem garantir entrada a partir de R$ 6, enquanto o valor mais elevado, destinado a não associados em cadeiras, chega a R$ 199. No começo da tarde, todos os setores ainda tinham disponibilidade. A tendência é que a procura aumente nas próximas horas, com a proximidade do jogo.

Equipe com estreia

Dentro de campo, a tendência é de força máxima. O técnico Paulo Pezzolano deve repetir a formação que iniciou a vitória sobre o Inter-SM, na quarta (21), com duas trocas. A tendência é de que o zagueiro Félix Torres, que marcou o segundo gol contra o Coloradinho, e o volante Villagra entrem nos lugares de Victor Gabriel e Ronaldo.

continua após a publicidade

Assim, o time deve começar a partida com Rochet; Bruno Gomes, Torres, Mercado e Bernabei; Villagra, Paulinho e Alan Patrick; Vitinho, Rafael Borré e Carbonero.