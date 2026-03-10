Os confrontos recentes entre Atlético e Internacional têm sido positivos para o Galo. As equipes voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (11), às 19h, na Arena MRV, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Os confrontos recentes entre Atlético e Internacional têm sido positivos para o Galo. As equipes voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (11), às 19h, na Arena MRV, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

O Alvinegro busca a primeira vitória no Brasileirão 2026 e terá pela frente um adversário contra quem tem levado vantagem nos últimos anos.

Nos últimos 10 confrontos entre as equipes, o Galo venceu sete vezes, sofreu duas derrotas e houve um empate. O clube mineiro tem 73% de aproveitamento no recorte recente do duelo.

No encontro mais recente, válido pela 31ª rodada do Brasileirão de 2025, o Atlético foi até Porto Alegre e conquistou um empate heroico por 0 a 0. A equipe alvinegra teve Vitor Hugo expulso aos 15 minutos do primeiro tempo e jogou a maior parte da partida com um jogador a menos, mas conseguiu segurar o resultado.

Atlético x Inter em Belo Horizonte

Quando o recorte considera apenas os jogos em Belo Horizonte, a vantagem atleticana é menor. Nos últimos 10 jogos como mandante, o Galo venceu cinco, perdeu três e empatou dois, o que representa 57% de aproveitamento.

No confronto mais recente na Arena MRV, pelo primeiro turno do Brasileirão de 2025, o Atlético venceu o Internacional por 2 a 0, com gols de Vitão (contra) e Júnior Santos.

