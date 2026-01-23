Internacional e Cuiabá discutem forma de pagamento por atacante

O atacante Derik Lacerda está perto de desembarcar no Beira-Rio. Pelo que apurou o Lance!, com exclusividade, Internacional e Cuiabá estão na fase de discussão da forma de pagamento pelo jogador. A investida colorada foi noticiada pela ESPN. A reportagem confirmou a informação com o presidente do Dourado, Cristiano Bresch, que disse não poder falar em valores, mas garantiu que as conversas estavam adiantadas.

Conforme descobriu reportagem junto a fontes ligadas ao futebol alvirrubro, a proposta do clube gaúcho seria por 70% dos direitos federativos do atleta.

Discussão sobre forma de pagamento

Recentemente, o Cuiabá recusou uma proposta. Na abertura da janela de transferência, no começo de janeiro, o Goztepe, da Turquia, ofereceu cerca de 1,5 milhão de euros, cerca de R$ 9,3 milhões no câmbio atual. A proposta foi recusada. Apesar de os cartolas colorados não confirmarem a negociação, em conversa com o Lance!, Dresch garantiu as tratativas.

– Ainda não vou falar de valores nem de percentual [de compra dos direitos federativos]. Mas estamos conversando. Estamos negociando forma de pagamento. Se chegar no que pretendemos, fechamos – comentou.

A carreira de Derik Lacerda

Derik tem 26 anos. Em 2025, disputou 43 partidas e marcou 14 gols. Desse total, 17 jogos e seis bolas na rede foram com a camisa do Sport, no Brasileirão do ao passado. Os números restantes são referentes ao Campeonato Mato-Grossense, Série B e Copa do Brasil, pelo Cuiabá.

O jogador fez a bande no Resende-RS e se tornou profissional na Académica-POR, em 2019. Depois Passou por Moirense-POR (2020) e Ponferradina-ESP (2022) até chegar ao Cuaibá, em 2023, por empréstimo. Depois, foi adquirido pelo Dourado, em 2024, e emprestado, no ano seguinte, ao Sport.

Números de Derik Lacerda

2019 – Académica-POR – 13 jogos, 2 gols 2019-2020 – Académica-POR – 12 jogos, 1 gol 2020-2021 – Moirense-POR – 22 jogos 2021-2022 – Ponferradina-ESP – 39 jogos, 5 gols 2023 – Cuiabá – 38 jogos, 1 gol 2024 – Cuiabá – 50 jogos, 6 gols 2025 – Cuiabá – 26 jogos, 8 gols 2025 – Sport – 17 jogos, 6 gols