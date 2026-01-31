Ainda mais sucinto, por conta da viagem de retorno a Porto Alegre, o técnico do Internacional, Paulo Pezzolano, falou rapidamente com a imprensa após a vitória de 1 a 0 sobre o Caxias. O resultado na partida válida pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Gaúcho, garantiu a melhor campanha e a tranquilidade para decidir em casa nas demais etapas. Com cinco garotos da base no time inicial, o uruguaio fez questão de elogiar: "Os meninos estão indo bem".

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O Colorado pegará o São Luiz nas quartas de final. O jogo, que será disputado no sábado (7) ou no domingo (8), será no Beira-Rio. A Federação Gaúcha de Futebol ainda não definiu a data e o horário do confronto.

➡️Aposte na vitória do seu time o Gauchão!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

'Os meninos estão indo bem'

Na conversa rápida com os jornalistas após o duelo na Serra, a primeira pergunta foi, mais uma vez, sobre as prioridades do Inter para a temporada e qual time seria visto na sequência do Gauchão. O treinador respondeu:

– Vamos seguir fazendo o que estamos fazendo agora. Os meninos estão indo bem. Alguns jogadores necessitam minutagem, então vamos seguir mesclando e os meninos vão seguir jogando.

continua após a publicidade

E reforçou a ideia ao tratar do planejamento contra o São Luiz:

– Vamos seguir como estamos jogando o Gauchão. Alguns jogadores necessitam minutos vão seguir jogando e outros serão os meninos. O mais importante agora é o Flamengo.

A chegada de Alerrandro

Por fim, comentou a contratação de Alerrando, anunciado na sexta-feira (30):

– Jogador interessante estamos contentes com a vinda dele. Pode jogar com Borré tranquilamente, porque o Borré pode jogar de segundo ponta. Vamos ver como vai ser. Acho que eles podem jogar juntos.