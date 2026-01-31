'Os meninos estão indo bem', diz técnico do Internacional após vitória
Paulo Pezzolano indicou que time no Gauchão deverá seguir contanto com garotos
Ainda mais sucinto, por conta da viagem de retorno a Porto Alegre, o técnico do Internacional, Paulo Pezzolano, falou rapidamente com a imprensa após a vitória de 1 a 0 sobre o Caxias. O resultado na partida válida pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Gaúcho, garantiu a melhor campanha e a tranquilidade para decidir em casa nas demais etapas. Com cinco garotos da base no time inicial, o uruguaio fez questão de elogiar: "Os meninos estão indo bem".
O Colorado pegará o São Luiz nas quartas de final. O jogo, que será disputado no sábado (7) ou no domingo (8), será no Beira-Rio. A Federação Gaúcha de Futebol ainda não definiu a data e o horário do confronto.
'Os meninos estão indo bem'
Na conversa rápida com os jornalistas após o duelo na Serra, a primeira pergunta foi, mais uma vez, sobre as prioridades do Inter para a temporada e qual time seria visto na sequência do Gauchão. O treinador respondeu:
– Vamos seguir fazendo o que estamos fazendo agora. Os meninos estão indo bem. Alguns jogadores necessitam minutagem, então vamos seguir mesclando e os meninos vão seguir jogando.
E reforçou a ideia ao tratar do planejamento contra o São Luiz:
– Vamos seguir como estamos jogando o Gauchão. Alguns jogadores necessitam minutos vão seguir jogando e outros serão os meninos. O mais importante agora é o Flamengo.
A chegada de Alerrandro
Por fim, comentou a contratação de Alerrando, anunciado na sexta-feira (30):
– Jogador interessante estamos contentes com a vinda dele. Pode jogar com Borré tranquilamente, porque o Borré pode jogar de segundo ponta. Vamos ver como vai ser. Acho que eles podem jogar juntos.
