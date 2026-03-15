Veja o gol de Internacional x Bahia: Willian José vai calando o Beira-Rio

Internacional e Bahia estão se enfrentando no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida é transmitida ao vivo pela TV Globo (apenas no Rio Grande do Sul) e pelo Premiere (pay-per-view). Aqui no Lance! você pode acompanhar os gols da partida em tempo real. Veja:

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O contexto que cerca Internacional x Bahia

O Internacional vive um momento difícil em 2026. A equipe gaúcha ocupa a vice-lanterna da competição com apenas 2 pontos, somando dois empates e três derrotas nas primeiras cinco rodadas, e ainda busca sua primeira vitória no torneio. Pressionado após perder o título estadual para o Grêmio e vir de uma derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, o Colorado tenta aproveitar o fator casa para iniciar uma reação e sair da zona de rebaixamento.

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Do outro lado, o Bahia faz um excelente início de campeonato. Invicto na Série A com dois triunfos e dois empates — oito pontos —, o Tricolor de Aço iniciou a rodada no G-4, na 4ª colocação. Embalado pela recente conquista do Campeonato Baiano, o time comandado por Rogério Ceni vem de um empate por 1 a 1 no clássico contra o Vitória e busca pontuar fora de casa para se manter entre os líderes e, quem sabe, colar no primeiro colocado, São Paulo.

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Internacional e Bahia estão se enfrentando pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Elton Silveira/W9 PRESS/Gazeta Press) <br><br>W9 PRESS/W9 PRESS

✅ FICHA TÉCNICA

Internacional 🆚 Bahia

6ª rodada – Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo, 15 de março de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

👁️ Onde assistir: TV Globo (apenas no Rio Grande do Sul) e Premiere (pay-per-view)

🕴️ Arbitragem: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM)

📺 VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)