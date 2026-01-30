Presidente do Internacional será novo líder da liga Forte
Alessandro Barcellos foi aclamado para o cargo, que exercerá até 31 de dezembro
O presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, será o novo líder da Liga Forte União, agora chamada de Forte Futebol União (FFU). O dirigente colorado foi eleito por aclamação nesta sexta-feira (30). A entidade reúne 33 clubes do futebol brasileiro – 11 da Séria A, 19 da B, três da C e dois da D. O cargo não é remunerado e o mandato será até dezembro de 2026.
Apesar de a FFU ter estrutura profissional no centro do país, a maior parte do trabalho do dirigente gaúcho será feita de Porto Alegre.
Alessandro Barcellos foi aclamado
A eleição para a gestão 2026 ocorreu na manhã desta sexta, com o cartola alvirrubro sendo aclamado para comandar a FFU até dezembro. Uma das principais missões será trabalhar no avanço para a unificação das duas ligas do futebol brasileiro – além da FFU, a Liga do Futebol Brasileiro (Libra), que reúne outro 16 clubes. No Inter, o mandato de Barcellos também termina em dezembro de 2026.
A FFU é composta por 35 clubes:
A FFU anunciou a mudança de nome no começo desta semana. De acordo a gestão da liga, o objetivo da alteração da identidade do grupo tem como meta alinhar os objetivos institucionais do movimento.
Série A
- Athletico-PR
- Atlético-MG
- Botafogo
- Chapecoense
- Corinthians
- Coritiba
- Cruzeiro
- Fluminense
- Internacional
- Mirassol
- Vasco
Série B
- América-MG
- Athletic-MG
- Atlético-GO
- Avaí
- Botafogo-SP
- Ceará
- CRB
- Criciúma
- Cuiabá
- Fortaleza
- Goiás
- Juventude
- Londrina
- Náutico
- Novorizontino
- Operário-PR
- Ponte Preta
- Sport
- Vila Nova
Série C
- Amazonas
- Figueirense
- Ituano
Série C
- CSA
- Tombense
A Libra é formada por 16 clubes
Série A
- Bahia
- Bragantino
- Grêmio
- Flamengo
- Palmeiras
- Remo
- São Paulo
- Santos
- Vitória
Série B
- Paysandu
- Brusque
- Ferroviária-SP
- Guarani
- Volta Redonda
Séria C
- ABC
- Sampaio Corrêa
