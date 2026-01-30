Presidente do Internacional será novo líder da liga Forte

O presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, será o novo líder da Liga Forte União, agora chamada de Forte Futebol União (FFU). O dirigente colorado foi eleito por aclamação nesta sexta-feira (30). A entidade reúne 33 clubes do futebol brasileiro – 11 da Séria A, 19 da B, três da C e dois da D. O cargo não é remunerado e o mandato será até dezembro de 2026.

Apesar de a FFU ter estrutura profissional no centro do país, a maior parte do trabalho do dirigente gaúcho será feita de Porto Alegre.

Alessandro Barcellos foi aclamado

A eleição para a gestão 2026 ocorreu na manhã desta sexta, com o cartola alvirrubro sendo aclamado para comandar a FFU até dezembro. Uma das principais missões será trabalhar no avanço para a unificação das duas ligas do futebol brasileiro – além da FFU, a Liga do Futebol Brasileiro (Libra), que reúne outro 16 clubes. No Inter, o mandato de Barcellos também termina em dezembro de 2026.

A FFU é composta por 35 clubes:

A FFU anunciou a mudança de nome no começo desta semana. De acordo a gestão da liga, o objetivo da alteração da identidade do grupo tem como meta alinhar os objetivos institucionais do movimento.

Série A

Athletico-PR Atlético-MG Botafogo Chapecoense Corinthians Coritiba Cruzeiro Fluminense Internacional Mirassol Vasco

Série B

América-MG

Athletic-MG

Atlético-GO

Avaí

Botafogo-SP

Ceará

CRB

Criciúma

Cuiabá

Fortaleza

Goiás

Juventude

Londrina

Náutico

Novorizontino

Operário-PR

Ponte Preta

Sport

Vila Nova

Série C

Amazonas

Figueirense

Ituano

CSA

Tombense

A Libra é formada por 16 clubes

Série A

Bahia

Bragantino

Grêmio

Flamengo

Palmeiras

Remo

São Paulo

Santos

Vitória

Série B

Paysandu Brusque Ferroviária-SP Guarani Volta Redonda

Séria C

ABC

Sampaio Corrêa