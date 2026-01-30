menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Presidente do Internacional será novo líder da liga Forte

Alessandro Barcellos foi aclamado para o cargo, que exercerá até 31 de dezembro

Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 30/01/2026
15:45
Liga Forte União se tornou a Forte Futebol União
imagem cameraLiga Forte União escolheu Barcellos por aclamação (Arte: Divulgação/Liga Futebol Forte União)
O presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, será o novo líder da Liga Forte União, agora chamada de Forte Futebol União (FFU). O dirigente colorado foi eleito por aclamação nesta sexta-feira (30). A entidade reúne 33 clubes do futebol brasileiro – 11 da Séria A, 19 da B, três da C e dois da D. O cargo não é remunerado e o mandato será até dezembro de 2026.

Apesar de a FFU ter estrutura profissional no centro do país, a maior parte do trabalho do dirigente gaúcho será feita de Porto Alegre.

Alessandro Barcellos foi aclamado

A eleição para a gestão 2026 ocorreu na manhã desta sexta, com o cartola alvirrubro sendo aclamado para comandar a FFU até dezembro. Uma das principais missões será trabalhar no avanço para a unificação das duas ligas do futebol brasileiro – além da FFU, a Liga do Futebol Brasileiro (Libra), que reúne outro 16 clubes. No Inter, o mandato de Barcellos também termina em dezembro de 2026.

A FFU é composta por 35 clubes:

A FFU anunciou a mudança de nome no começo desta semana. De acordo a gestão da liga, o objetivo da alteração da identidade do grupo tem como meta alinhar os objetivos institucionais do movimento.

Série A

  1. Athletico-PR
  2. Atlético-MG
  3. Botafogo
  4. Chapecoense
  5. Corinthians
  6. Coritiba
  7. Cruzeiro
  8. Fluminense
  9. Internacional
  10. Mirassol
  11. Vasco

Série B

  • América-MG
  • Athletic-MG
  • Atlético-GO
  • Avaí
  • Botafogo-SP
  • Ceará
  • CRB
  • Criciúma
  • Cuiabá
  • Fortaleza
  • Goiás
  • Juventude
  • Londrina
  • Náutico
  • Novorizontino
  • Operário-PR
  • Ponte Preta
  • Sport
  • Vila Nova

Série C

  • Amazonas
  • Figueirense
  • Ituano

Série C

  • CSA
  • Tombense

A Libra é formada por 16 clubes

Série A

  • Bahia
  • Bragantino
  • Grêmio
  • Flamengo
  • Palmeiras
  • Remo
  • São Paulo
  • Santos
  • Vitória

Série B

  1. Paysandu
  2. Brusque
  3. Ferroviária-SP
  4. Guarani
  5. Volta Redonda

Séria C

  • ABC
  • Sampaio Corrêa
Presidente do Internacional, Alessandro Barcellos
Presidente do Internacional, Alessandro Barcellos (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

