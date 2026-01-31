As opções que Pezzolano tem para escalar o Internacional contra o Caxias

Depois de dois jogos usando a força máxima, agora é a vez de ver quais as opções que o técnico Paulo Pezzolano tem para escalar o Internacional contra o Caxias, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Gaúcho. Pela lista de relacionados, a tendência para a partida das 16h30min (de Brasília) deste sábado (31), no estádio Centenário, na Serra Gaúcha, é de time reserva. .

Líder da Chave 1, com 12 pontos, o Alvirrubro depende de um empate para garantir a melhor campanha da etapa inicial do Estadual. Com isso, decidirá a quartas de final em casa.

As opções que Pezzolano

Depois de repetir o time em duas partidas consecutivas, um Gre-Nal muito intenso, com direito à vitória de virada, após estar duas vezes atrás no placar, e uma derrota na estreia do Brasileirão, para o Athletico-PR, o treinador uruguaio poupou os principais nomes no elenco. Nas coletivas que teve até agora sempre comentou que escalará sempre quem estiver 100%.

Isso sempre dependerá da avaliação médica e do nível de recuperação de cada atleta após as partidas. Devido ao desgaste dos dois últimos dois confrontos, da classificação já garantida no Estadual e da necessidade de ter força máxima na quarta-feira (4), contra o Flamengo, na segunda rodada do Brasileirão, a comissão técnica optou por mandar os reservas para Caxias do Sul.

Provável escalação

Com isso, o elenco alvirrubro oferece algumas opções a Pezzolano. No gol, Anthoni volta ao time, com Kauan Alves ficando no banco. Na zaga, o uruguaio terá Clayton Sampaio, Juninho e Pedro Kauan, com os dois primeiros iniciando a partira. Nas laterais, Aguirre deve jogar, seja na direita, caso Alisson ganha chance, ou na esquerda, com a entrada de Benítez.

No meio, Villagra deve ir para seu primeiro jogo desde o início. Com Thiago Maia jogando pela primeira vez no ano. Na meia, a escolha recairá ente Bruno Tabata, Yago Noal ou Allex. Já na frente, é possível que João Victor, João Bezerra, Diego Esser ou Raykkonen, quatro garotos da base, apareçam. Gustavo Prado é outra opção para a frente.

Assim, o time iniciaria com Anthoni; Aguirre, Clayton, Juninho e Alisson (Benítez); Villagra, Thiago Maia e Tabata (Allex); João Victor, Raykkonen e João Bezerra (Gustavo Prado).