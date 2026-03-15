Bahia vence Internacional e impõe marca negativa histórica no Beira-Rio

Em uma tarde de pressão absoluta e falta de pontaria no Beira-Rio, neste domingo (15), o Bahia venceu o Internacional pelo placar de 1 a 0 pela 6ª rodada do Brasileirão. Willian José aproveitou a única bobeada da zaga gaúcha para balançar as redes. Pela primeira vez na história, o Colorado perdeu as três partidas iniciais em casa em uma edição do Campeonato Brasileiro.

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Como foi a partida entre Internacional e Bahia pelo Brasileirão?

No início do primeiro tempo, o nome do jogo foi o lateral argentino Bernabei. Atuando improvisado no ataque pelo lado esquerdo, o lateral não deu sossego a defesa baiana. Ele foi o responsável pelas três melhores chances do Inter nos primeiros 20 minutos. Mas, a defesa baiana estava numa tarde inspirada e impediu que a pressão colorada se transformasse em vantagem no placar.

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Enquanto o Inter rondava a área adversária, o Bahia mantinha a calma. Em uma bela jogada de Erick, a bola sobrou limpa para Willian José e o centroavante não perdoou.

Internacional x Bahia pelo Campeonato Brasileiro no Beira-Rio (Foto: Elton Silveira/W9 PRESS/Gazeta Press)

O Internacional voltou do intervalo disposto a tudo para buscar o empate, mas a noite era de frustração para a torcida colorada em Porto Alegre.

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Com as linhas altas, o Inter encurralou o Bahia no campo de defesa. A grande chance da reação veio dos pés de Alerrandro. O atacante recebeu de costas, fez o pivô com perfeição dentro da pequena área e girou limpando a marcação. Com o gol aberto, o chute saiu torto, para fora, arrancando suspiros de agonia das arquibancadas.

Do outro lado, o time de Rogério Ceni contou com uma atuação segura de seus zagueiros para afastar o perigo aéreo.

A derrota para o Bahia não foi apenas mais um tropeço; ela selou uma marca vergonhosa para o clube gaúcho. Pela primeira vez na história, o Internacional perdeu as três primeiras partidas em na mesma edição do Brasileirão.

Com o resultado, o Bahia chega aos 11 pontos e está no G-4, enquanto o Internacional vive situação dramática, amargando a 19ª colocação com apenas dois pontos em seis jogos.