Os gols redentores de atacante do Internacional

Ricardo Mathias tem sido salvador na temporada irregular do Internacional. Nem sempre que ele entra joga bem, mas o guri de 19 anos tem cinco gol no ano pelo profissional, cinco gols redentores. Nesta quinta-feira (20), na vitória contra o Ceará, na Arena Castelão, não redimiu apenas o Colorado, ao aliviar a pressão na parte de baixo da tabela, como resgatou ele mesmo ao colocar a bola na rede minutos depois de ter marcado contra o que seria o empate do Vozão.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Com seu gol libertador, o Alvirrubro venceu por 2 a 1 a partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado afastou o Inter do Z4 – está agora a quatro pontos do Vitória (17º) e a três do Santos (16º), adversário de segunda (24).

Os gols redentores de Ricardo Mathias

Desde 2022 no Colorado, quando chegou aos 16 anos para o Celeiro de Ases, Ricardo Mathias passou a ser aproveitado no profissional em 2024, quando participou de seis jogos e marcou um gol. Este ano, entre partidas em que começou jogando e as em que entrou, esteve em campo 25 vezes, somou 1.258 minutos em campo. Marcou cinco gols.

continua após a publicidade

Ricardo Mathias após o gol contra o Nacional (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Todos, redentores. Vejamos:

15/5 – Nacional 0x2 Internacional – fase de grupos da Libertadores

Começou no jogo em Montevidéu. O Alvirrubro precisava vencer para manter as chances de se classificar. Aos 44 da etapa inicial, Mathias abriu o caminho para a vitória de 2 a 0, se antecipando à zaga e marcando gol típico de centroavante. 18/5 – Internacional 1x1 Mirassol – 9ª rodada do Brasileirão

O Inter saiu perdendo com gol aos 9 do primeiro tempo. Pariu uma bigorna para empatar, mas foi com ele. Faltando 14 minutos para terminar, Vitão lançou na área, Mathias dominou na ponta da chuteira, tirou dois zagueiros e empatou. 9/8 – Bragantino 1x3 Internacional – 19ª rodada do Brasileirão

Após várias partidas no banco e sequer sendo relacionado, o 49 voltou a começar um jogo. O Colorado vinha de dois empates e duas derrotas, precisava vencer. Logo aos 6 de jogo, recebeu cruzamento na área e abriu o placar. No primeiro minuto do segundo tempo, fez o terceiro. 20/11 – Ceará 1x2 Internacional – 34ª rodada do Brasileirão

Cento e três dias depois, o Alvirrubro às portas do Z4 e sem vencer desde o jogo em Bragança Paulista. O Inter abre o placar com Vitinho, mas Mathias faz contra três minutos depois. O 49 sentiu no começo, mas levantou a cabeça e foi atrás. Aos 43, recebeu lançamento de Alan Patrick, fez que foi, mas não foi, venceu o zagueiro na corrida e tocou na saída do goleiro. O quinto gol redentor.

Atacante Ricardo Mathias chuta para marcar contra o Bragantino (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Pedido a Deus

Na saída do jogo ante o Vozão, o garoto confessou ter sentido o gol contra que marcou. E revelou pedido feito em prece:

– Foi um baque para mim (fazer o gol contra). Infelizmente, acabei errando. Pedi um gol para Deus para tirar o Inter dessa situação. Foi um gol de muito alívio de um garoto de 19 anos que recebeu essa oportunidade.

Por que o vai-e-vem de Mathias

Desde que subiu, Mathias tem alternado os gols salvadores a atuações apagadas, além de períodos fora do time, até do banco. Após a vitória sobre o Bragantino, quando marcou duas vezes, Roger Machado, então técnico do time, explicou:

continua após a publicidade

– Ele [Mathias] é um guri muito grande. Tem 1m95cm, 95kg. E um jogador novo, muito musculoso, precisa ter muito cuidado para que ele não fique sucessivamente fora. O Mathias precisa trabalhar a parte muscular dia a dia.

Especialista em preparação física, o professor Elio Carraveta acrescentou:

– Isso não é preservar nem proteger. Muito menos não valorizar. É um desenvolvimento progressivo do jogador. Se não, daqui a pouco ele explode marcando gols num e noutro jogo e depois some. E muitos vão perguntar o que aconteceu.