Os gols redentores de atacante do Internacional
Ricardo Mathias tem cinco gols no ano, cinco gols salvadores
Ricardo Mathias tem sido salvador na temporada irregular do Internacional. Nem sempre que ele entra joga bem, mas o guri de 19 anos tem cinco gol no ano pelo profissional, cinco gols redentores. Nesta quinta-feira (20), na vitória contra o Ceará, na Arena Castelão, não redimiu apenas o Colorado, ao aliviar a pressão na parte de baixo da tabela, como resgatou ele mesmo ao colocar a bola na rede minutos depois de ter marcado contra o que seria o empate do Vozão.
Com seu gol libertador, o Alvirrubro venceu por 2 a 1 a partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado afastou o Inter do Z4 – está agora a quatro pontos do Vitória (17º) e a três do Santos (16º), adversário de segunda (24).
Os gols redentores de Ricardo Mathias
Desde 2022 no Colorado, quando chegou aos 16 anos para o Celeiro de Ases, Ricardo Mathias passou a ser aproveitado no profissional em 2024, quando participou de seis jogos e marcou um gol. Este ano, entre partidas em que começou jogando e as em que entrou, esteve em campo 25 vezes, somou 1.258 minutos em campo. Marcou cinco gols.
Todos, redentores. Vejamos:
- 15/5 – Nacional 0x2 Internacional – fase de grupos da Libertadores
Começou no jogo em Montevidéu. O Alvirrubro precisava vencer para manter as chances de se classificar. Aos 44 da etapa inicial, Mathias abriu o caminho para a vitória de 2 a 0, se antecipando à zaga e marcando gol típico de centroavante.
- 18/5 – Internacional 1x1 Mirassol – 9ª rodada do Brasileirão
O Inter saiu perdendo com gol aos 9 do primeiro tempo. Pariu uma bigorna para empatar, mas foi com ele. Faltando 14 minutos para terminar, Vitão lançou na área, Mathias dominou na ponta da chuteira, tirou dois zagueiros e empatou.
- 9/8 – Bragantino 1x3 Internacional – 19ª rodada do Brasileirão
Após várias partidas no banco e sequer sendo relacionado, o 49 voltou a começar um jogo. O Colorado vinha de dois empates e duas derrotas, precisava vencer. Logo aos 6 de jogo, recebeu cruzamento na área e abriu o placar. No primeiro minuto do segundo tempo, fez o terceiro.
- 20/11 – Ceará 1x2 Internacional – 34ª rodada do Brasileirão
Cento e três dias depois, o Alvirrubro às portas do Z4 e sem vencer desde o jogo em Bragança Paulista. O Inter abre o placar com Vitinho, mas Mathias faz contra três minutos depois. O 49 sentiu no começo, mas levantou a cabeça e foi atrás. Aos 43, recebeu lançamento de Alan Patrick, fez que foi, mas não foi, venceu o zagueiro na corrida e tocou na saída do goleiro. O quinto gol redentor.
Pedido a Deus
Na saída do jogo ante o Vozão, o garoto confessou ter sentido o gol contra que marcou. E revelou pedido feito em prece:
– Foi um baque para mim (fazer o gol contra). Infelizmente, acabei errando. Pedi um gol para Deus para tirar o Inter dessa situação. Foi um gol de muito alívio de um garoto de 19 anos que recebeu essa oportunidade.
Por que o vai-e-vem de Mathias
Desde que subiu, Mathias tem alternado os gols salvadores a atuações apagadas, além de períodos fora do time, até do banco. Após a vitória sobre o Bragantino, quando marcou duas vezes, Roger Machado, então técnico do time, explicou:
– Ele [Mathias] é um guri muito grande. Tem 1m95cm, 95kg. E um jogador novo, muito musculoso, precisa ter muito cuidado para que ele não fique sucessivamente fora. O Mathias precisa trabalhar a parte muscular dia a dia.
Especialista em preparação física, o professor Elio Carraveta acrescentou:
– Isso não é preservar nem proteger. Muito menos não valorizar. É um desenvolvimento progressivo do jogador. Se não, daqui a pouco ele explode marcando gols num e noutro jogo e depois some. E muitos vão perguntar o que aconteceu.
