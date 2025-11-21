'Foi um grande triunfo dos jogadores', diz técnico do Internacional

A vitória por 2 a 1 sobre o Ceará, na noite desta quinta-feira (20), distensionou os bastidores do Internacional. Tanto que a rápida coletiva na Arena Castelão foi mais leve dos que as últimas. Na conversa com os repórteres, o técnico Ramón Díaz fez questão de elogiar o grupo. "Foi um grande triunfo dos jogadores", resumiu o treinador. Depois, foi a vez do diretor esportivo Andrés D'Alessandro convocar a torcida para o treino aberto no sábado (22) e para a partida contra o Santos, na segunda (24).

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Com o fim da rodada, o Alvirrubro chegou a 40 pontos. Com isso, abriu quatro pontos do Vitória, 17º colocado e primeiro do Z4, e três do Santos, próximo adversário e 16º.

"Foi um grande triunfo dos jogadores"

A primeira pergunta foi sobre como a comissão técnica trabalhou o elenco na Data Fifa. Ramón foi quem respondeu:

– Tivemos duas semanas para poder trabalhar. Isso foi fundamental para a equipe encontrasse a tranquilidade. Trabalhamos opções de ataque com [Ricardo] Matias, porque sabíamos que Borré e Carbonero teriam a viagem longa.

continua após a publicidade

Depois, acrescentou:

– Não é fácil jogar nesse momento, quando se luta contra o rebaixamento. É muita pressão. Foi um grande triunfo dos jogadores. Eu gostei.

Já Emiliano Díaz, filho e auxiliar de Ramón completou:

– Hoje é fácil falar. Estava faltando essa cota de sorte para finalizar o jogo. Contra o Atlético-MG e o Bahia merecíamos ter vencido. Esse grupo não merece a situação onde está. Tivemos tranquilidade. Facilitou estar fechado.

Questionados se a vitória distensionou a pressão, Emiliano falou

– Não distensiona. Claro que para o torcedor dá um alívio. Claro que entendemos as pressões. temos que seguir lutando. Temos um grupo que foi campeão há pouco tempo. Segunda sabemos que vai ser uma guerra, vamos enfrentar um dos maiores jogadores do mundo.

continua após a publicidade

Agradecimento e convocação

Depois dos Díaz, D'Alessandro pediu para falar:

– Quero agradecer os torcedores que foram na chegada, no hotel, e vieram aqui. E quero convocar a torcida para sábado, para o treino aberto. Precisamos dos torcedores, que nos incentivem sábado, que os jogadores sintam esse calor. E também quero convocar a torcida para segunda. É importantíssimo para a nossa sequência. Nada terminou. Ainda temos muito a trabalhar.