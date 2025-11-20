Prata da casa assina contrato de profissional com o Internacional

Alexandre Pablo, prata da casa do Celeiro de Ases, assinou o primeiro contrato como profissional do Internacional. O garoto de 16 anos, que chegou para o sub-15 e atualmente é titular do sub-17, agora tem vínculo com o Colorado até 2028. A multa é de 60 milhões de euros, cerca de R$ 370 milhões no câmbio atual. O acordo foi firmado na tarde de quarta-feira (15).

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O guri do Celeiro de Ases comemorou a assinatura com uma postagem no Instagram agradecendo ao clube.

Prata da casa assina contrato de profissional

Nascido em 18 de abril de 2009, em Brasília, o meio-campista tem 1m78cm e está no Celeiro de Ases, a casa da base alvirrubra, localizada em Alvorada, há dois anos. Alexandre Pablo começou no futebol aos nove anos no Instituto Fênix, no Distrito Federal, equipe na qual ficou por alguns anos.

Após se destacar, teve a primeira oportunidade na Ferroviária, no Interior de São aulo, mas a família não teve recurso para bancar a viagem. Logo depois desse momento, ele foi disputar o Campeonato Paulista Sub-15 pelo Rio Claro. Na competição, ele chamou a atenção de vários clubes.

continua após a publicidade

Recebeu propostas do Barra, de Santa Catarina, e do Inter, clube que escolheu para ir. Hoje é titular no sub-16 e no sub-17 do Colorado, além de treinar com o sub-20 e até já ter sido chamado para atividades com os profissionais, no CT Parque Gigante.

Postagem de comemoração

Após firmar o contrato, em Alvorada, o menino publicou post no Instagram. Após agradecer a Deus e seus empresários, completou:

"Sou profundamente grato à minha mãe e minha família, que esteve comigo desde o início e sempre me deu apoio e coragem para seguir. E, especialmente, ao @scinternacional, por acreditar no meu potencial e me proporcionar essa oportunidade única!!".

continua após a publicidade