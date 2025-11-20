menu hamburguer
Internacional convoca torcida para treino aberto no sábado (22)

Beira-Rio receberá torcedores para atividade antes do jogo contra o Santos

Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 20/11/2025
18:22
Estádio Beira-Rio, do Internacional
Estádio Beira-Rio, do Internacional (Foto: Divulgação/SC Internacional)
Antes mesmo do jogo contra o Ceará, na noite desta quinta-feira (20), o Internacional fez uma convocação a sua torcida para participação de um treino aberto na manhã de sábado (22), no Beira-Rio. A atividade fará parte da preparação para o jogo decisivo contra o Santos, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcada para as 21h (de Brasília) de segunda (24), na casa colorada. A atividade começa às 11h.

Com os resultados da quarta (19) – Palmeiras 0x0 Vitória e Santos 1x1 Mirassol –, o jogo com o Peixe ganhou traços de final. O Alvinegro Praiano tem os mesmos 37 pontos do Alvirrubro, enquanto o Leão ficou a um ponto dos dois, na 17ª colocação.

Internacional convoca torcida

No começo da noite de quarta, o clube publicou nota convocando a torcida para a atividade marcada para a manhã de sábado. O acesso será liberado para sócios e não sócios, com entrada gratuita. A entrada dos torcedores ocorrerá somente pelos portões inferiores. Apesar de ser um evento gratuito e aberto a todos os colorados, é necessário garantir presença por meio do site mundocolorado.com.

Antes disso, contudo, nesta quinta (20), às 21h30min, na Arena Castelão, o Inter enfrenta o Ceará pela 34ª rodada do Brasileirão.

Confira trecho da nota colorada

"Povo colorado: sabemos a dimensão da luta que estamos travando neste final de temporada – e não podemos deixar para mobilizar depois. Para reforçar ainda mais a união entre time e torcida na defesa pelo clube, o Inter realizará um treino aberto no Beira-Rio, às 11h deste sábado (22), cujo acesso ocorrerá pelos portões do nível inferior, que estarão abertos a partir das 10h30. A atividade contará com entrada a custo zero tanto para sócios e sócias quanto para não associados(as). O dia também contará com a presença do Saci e o Museu aberto".

Inter vai abrir o Beira-Rio para treino (Foto: Roberto Jardim/Lance!)

