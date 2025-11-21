Análise: valem os três pontos do Internacional e a redenção de Ricardo Mathias
Colorado jogou mal, mas o resultado e a resiliência do 49 marcaram o jogo
Da vitória por 2 a 1 sobre o Ceará repetiu a falta de criatividade, marca da temporada. Valeram, porém, os três pontos para o Internacional. E, acima de tudo, a redenção de Ricardo Mathias. Com o resultado da partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Colorado conseguiu voltar a se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o guri da base mostrou resiliência ao marcar contra – dando o empate ao Vozão – e buscar o gol da vitória em jogada individual.
Com o fim da rodada, o Alvirrubro chegou a 40 pontos. Com isso, abriu quatro pontos do Vitória, 17º colocado e primeiro do Z4, e três do Santos, próximo adversário e 16º.
Valeram os três pontos...
Passada mais uma Data Fifa, o Inter voltou a jogar mal. Foi assim na parada anterior, quando no retorno perdeu por 3 a 1 para o Mirassol. Na noite desta quinta-feira (20), na Arena Castelão, o futebol colorado sumiu outra vez. Mesmo com um a mais, o time de Ramón e Emiliano Díaz não teve criatividade e a defesa bateu cabeça.
Não faltou vontade, como outras vezes. E foi assim que, mesmo com o Ceará dominando a segunda etapa apesar de ter dez em campo, que o Alvirrubro abriu o placar. Carbonero achou Mercado no lado esquerdo da área. O zagueiro cruzou, a bola passou por toda a área e chegou para Vitinho bater seco. Na volta da comemoração, escanteio para o Vozão e Ricardo Mathias fez contra, ao tentar tirar.
... a redenção de Ricardo Mathias
O guri pareceu sentir. Cara de quem fez algo muito errado. Após o jogo, confidenciou que chegou a rezar, pedindo "a Deus a chance de poder marcar um gol". E ela veio. Nove minutos depois de ter jogado contra o patrimônio, Bernabei impediu um ataque do time da casa, tocou para Alan Patrick que viu o garoto de 19 anos se mexendo à frente.
Como quem pede recebe e quem se desloca tem preferência, a bola chegou a ele. Mathias fez um jogo de corpo – o famoso foi, mas não foi – e avançou, superou Marcus Victor na corrida, entrou na área e bateu cruzado na saída de Bruno Ferreira. Um golaço redentor para o menino das categorias de base. Ele desabafou, gritando e chorando.
