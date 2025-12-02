Os bastidores dos primeiros dias de Abel Braga no Internacional

Nos últimos meses, o clima era de silêncio, pouca interatividade e muita pressão no vestiário do Beira-Rio. O quadro era visto desde a reta final da era Roger Machado até a demissão de Ramón e Emiliano Díaz, no sábado (29). Desde o domingo (30), porém, o cenário é outro. O Lance! descreve os bastidores dos dois primeiros dias de Abel Braga no Internacional e como a chegada do técnico distensionou a relação até entre os grupos que não vinham se falando.

Os Díaz foram demitidos na tarde de sábado e Abelão foi anunciado horas depois. O técnico, que veio sem remuneração, chegou a Porto Alegre na manhã do domingo e, depois do almoço, foi apresentado ao elenco.

Os bastidores dos primeiros dias

As primeiras 24 horas da oitava passagem de Abel Braga pelo Colorado já começaram a surtir efeito no vestiário alvirrubro. Ídolo da torcida desde a conquista da Libertadores e do Mundial de clubes em 2026, Abelão aceitou o desafio de tentar remobilizar a equipe para as duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, com a difícil tarefa de tirar o time do Z4.

E sua chegada ao CT Parque Gigante foi como um ciclone com efeito contrário. Praticamente "limpou o quadro de devastação e desânimo" que era visto, principalmente depois da goleada de 5 a 1 para o Vasco, disse uma fonte. Após o contato inicial, ocorreram muitas conversas, coletivas e individuais, com direito à mea-culpa por parte dos atletas.

Pelo que foi apurado pelo Lance!, não foi apenas o jeito paizão, entre a bronca e o carinho, que teve efeito no grupo. A recepção da torcida ao treinador no aeroporto, e na entrada do CT e, principalmente, a reação nas redes sociais, provocaram impacto nos jogadores. Pessoas ligadas ao vestiário contaram que a confiança do grupo parece ter sido retomada.

Abel Braga na volta ao Internacional conversa com Thiago Maia (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

O que aconteceu na apresentação

Ao ser apresentado ao grupo, Abel tentou aliviar o clima:

– Vocês devem estar pensando o que o maluco está fazendo aqui nessa situação, né? É, eu sou maluco. Mas eu acredito que podemos salvar o Inter. Eu e vocês.

E esse foi o tom. Sempre no "eu e vocês", colocando o grupo e sua enxuta comissão como participantes da virada. Estão com Abel o professor Elio Carravetta e o preparador físico Diego Pereira – o auxiliar técnico Leomir Souza, homem de confiança de Abelão, só se reuniu como grupo em São Paulo, na segunda (1º).

Abel Braga com Elio Carravetta no campo do CT Parque Gigante (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

O treinador falou e fez perguntas, coletivas e individuais. Também provocou os que estavam mais sérios. Ele "abraçou o grupo", foi uma expressão ouvida. Também fez questão de sensibilizar o elenco da capacidade de cada um. Assim como pediu dedicação máxima nos confrontos diante de São Paulo e Bragantino. Acabou "abraçado pelos jogadores", reforçou a mesma fonte.

Em resposta, o elenco, dos líderes aos jogadores mais jovens, vindos da base, reconheceu sua parte de responsabilidade nos resultados negativos recentes. O discurso dos atletas para a nova comissão técnica foi de que eles mesmos vão conseguir tirar o Inter da situação. Com a participação do paizão Abel, além de Carravetta, Pereira e Leomir.

Dois treinos antes da viagem

Abel Braga comandou dois treinos e conviveu pouco tempo com o atual elenco do Inter antes da primeira viagem. Desde a noite de segunda-feira (2), já em Guarulhos, na concentração, planeja ampliar as conversas e o processo de reintegração do vestiário para conseguir a reação desejada. Ajustes táticos foram trabalhados domingo e segunda.

O time deve retomar o sistema com três zagueiros e três volantes. A ideia é não perder primeiro, para depois buscar uma chance de vencer. A confirmação da escalação ocorre em treino fechado no CT do Corinthians nesta terça (2). A viagem para Santos ocorre somente na manhã da quarta (3), dia da partida contra o São Paulo, na Vila Belmiro, marcada para 20h.