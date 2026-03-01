Torcida do Internacional manda recado a Pezollano após derrota para o Grêmio

O Internacional perdeu para o Grêmio por 3 a 0, na tarde deste domingo (1), pelo jogo de ida da grande final do Campeonato Gaúcho. Após a partida, torcedores colorados mandaram recados ao técnico Paulo Pezollano.

continua após a publicidade

Ainda no primeiro tempo, Bernabei foi expulso e complicou a situação do Internacional contra o Grêmio. A partir disso, o Tricolor Gaúcho tomou conta do jogo e marcou gols com Enamorado, Amuzu e o artilheiro Carlos Vinícius.

➡️Europeus se chocam com atuação de Wesley contra gigante europeu: 'Não esperava'

➡️Estêvão vira assunto em derrota do Chelsea: 'Não podemos contar'

➡️Torcedores do Corinthians mandam recado a Dorival Jr após queda no Paulistão

Nas redes sociais, a derrota do Internacional para o Grêmio fez com que o técnico Paulo Pezollano ouvisse muitas críticas dos torcedores colorados nas redes sociais. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade

Carlos Vinicius comemora seu gol na partida entre Grêmio e Internacional pelo jogo de ida da final do Gauchao 2026 (Foto: JORGE LANSARIN/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Veja comentários sobre o treinador

Resumo do jogo entre Internacional e Grêmio

O Grêmio venceu o Internacional pelo placar de 3 a 0 no primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho. Os gols foram marcados por Enamorado, Amuzu e Carlos Vinícius. A partida foi realizada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no dia 1º de março de 2026. O confronto abriu a disputa pelo título estadual da temporada. Um detalhe importante é que o Colorado teve Bernabei, expulso aos 32 minutos do primeiro tempo, quando o jogo estava 0 a 0.

O jogo de volta ocorrerá no próximo domingo, dia 8, no Estádio Beira-Rio. Com o resultado da primeira partida, o Grêmio detém a vantagem de poder perder por até dois gols de diferença para ser campeão. O Internacional precisa vencer por quatro ou mais gols de diferença no tempo normal para conquistar o título, ou por três gols de diferença para levar a decisão para a disputa de pênaltis.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em gols de Internacional e Grêmio no Campeonato Gaúcho Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável