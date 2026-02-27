menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Receita de publicidade e marketing do Internacional cresce em 40%; confira

Confira os aumentos obtidos pelo clube

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porDaniel Giro Ramos d' Oliveira,
Dia 27/02/2026
17:43
Estádio Beira-Rio
imagem cameraEstádio Beira-Rio, do Internacional (Foto: Divulgação/SC Internacional)
  • Matéria
O Internacional registrou, no final do ano de 2025, um crescimento de mais de 40% em sua receita na área de marketing. O resultado foi impulsionado pelo avanço de 70% em B2B (Patrocínio e Publicidade), 53% em Licenciamento e Varejo on e off-line e 15% em B2C (Programa de Sócios).

continua após a publicidade

➡️Adidas apresenta conjunto de camisas retrô das seleções europeias

Um dos pontos mais importantes da temporada do Colorado foi o avanço nas receitas ligadas a publicidade e patrocínio. Comparando com 2024, os aumentos da equipe chegaram a 70%.

Veja o que disse Nelson Berny Pires, Vice-Presidente de Marketing do Internacional:

- Os números de 2025 refletem um trabalho estruturado que vem sendo construído nos últimos anos e nosso crescimento mostra que o mercado reconhece a força da marca do Internacional. Ampliamos nossa presença, diversificamos receitas e fortalecemos a conexão com a torcida - disse o Vice-Presidente.

continua após a publicidade

Estádio Beira-Rio lotado no Gre-Nal
Internacional x Grêmio - Campeonato Gaúcho 2025 Final - Estádio Beira-Rio lotado no Gre-Nal (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Campeonato Gaúcho

A final do Gauchão de 2026 vai ser decidida em mais um Gre-Nal. Mas a classificação do Grêmio não foi tão simples. Empatou as duas partidas com o Juventude em 1 a 1 - gols de Taliari para o Juve e Viery para o Tricolor, neste jogo de volta no Jaconi. Nas penalidades, o Imortal avançou pelo placar de 4 a 1.

continua após a publicidade

Já o Inter avançou sem sustos. Venceu seus jogos contra o Ypiranga por 3 a 0 e 4 a 0 - gols de Alerrandro, Vitinho (2) e Borré. Assim, o atual campeão garantiu, com tranquilidade, vaga na final.

circulo com pontos dentroTudo sobre

  • Matéria
