Receita de publicidade e marketing do Internacional cresce em 40%; confira

O Internacional registrou, no final do ano de 2025, um crescimento de mais de 40% em sua receita na área de marketing. O resultado foi impulsionado pelo avanço de 70% em B2B (Patrocínio e Publicidade), 53% em Licenciamento e Varejo on e off-line e 15% em B2C (Programa de Sócios).

Um dos pontos mais importantes da temporada do Colorado foi o avanço nas receitas ligadas a publicidade e patrocínio. Comparando com 2024, os aumentos da equipe chegaram a 70%.

Veja o que disse Nelson Berny Pires, Vice-Presidente de Marketing do Internacional:

- Os números de 2025 refletem um trabalho estruturado que vem sendo construído nos últimos anos e nosso crescimento mostra que o mercado reconhece a força da marca do Internacional. Ampliamos nossa presença, diversificamos receitas e fortalecemos a conexão com a torcida - disse o Vice-Presidente.

Campeonato Gaúcho

A final do Gauchão de 2026 vai ser decidida em mais um Gre-Nal. Mas a classificação do Grêmio não foi tão simples. Empatou as duas partidas com o Juventude em 1 a 1 - gols de Taliari para o Juve e Viery para o Tricolor, neste jogo de volta no Jaconi. Nas penalidades, o Imortal avançou pelo placar de 4 a 1.

Já o Inter avançou sem sustos. Venceu seus jogos contra o Ypiranga por 3 a 0 e 4 a 0 - gols de Alerrandro, Vitinho (2) e Borré. Assim, o atual campeão garantiu, com tranquilidade, vaga na final.