Internacional

Internacional trabalha com desfalques para encarar o São Paulo

Além dos goleiros Ivan e Anthoni, Carbonero e Luis Otávio estão fora do time

Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 02/12/2025
10:55
Abel Braga, técnico do Internacional, na chegada a Guarulhos
Abel Braga, técnico do Internacional, na chegada a Guarulhos (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
O Internacional trabalha com desfalques para encarar o São Paulo nesta quarta-feira (3), na Vila Belmiro. em Guarulhos, na região metropolitana da capital paulista, desde o final da tarde de segunda-feira (1º), a delegação tem a ausência de Carbonero, suspenso pelo terceiro cartão amarelo levado contra o Vasco, e Luis Otávio, com lesão muscular na coxa esquerda, sofrida no mesmo duelo. Além dos dois, também segue sem os goleiros Ivan Quaresma e Anthoni.

Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Em 17º, primeira posição do Z4, com 41 pontos, o Colorado terá a estreia de Abel Braga na sua oitava passagem pelo Beira-Rio. A vitória é essencial para manter o time na luta contra o rebaixamento.

Internacional trabalha com desfalques

Concentrado em Guarulhos, o Inter trabalha nesta terça (2) no CT do Corinthians para definir a equipe que irá a campo na quarta (3), na Vila Belmiro. Assim como nos dois primeiros treinos de Abelão no Parque Gigante, o elenco segue com desfalques. Além dos goleiros Ivan Quaresma e Anthonhi, ambos com lesões musculares, o grupo não tem Carbonero e Luis Otávio.

O atacante colombiano cumpre mais uma suspensão, a segunda vez nas últimas três rodadas – uma por expulsão, outra pelo terceiro amarelo. Já o volante teve diagnosticada lesão muscular no posterior da coxa esquerda e está fora da temporada.

Os relacionados para esta terça

Pelo que indicou na coletiva de apresentação, no domingo, a tendência é que o técnico alvirrubro aposte em uma escalação mais cautelosa para o confronto. Para escapar do rebaixamento, o Inter precisa vencer os dois jogos que restam no Brasileirão. Após enfrentar o São Paulo, o time ainda duela com o Bragantino, domingo (7), no Beira-Rio.

Os relacionados:

  1. Goleiros: Diego Esser, Filipe Sirio e Sergio Rochet
  2. Laterais: Alan Benítez, Alisson, Bernabei e Aguirre
  3. Zagueiros: Mercado, Juninho, Victor Gabriel e Vitão
  4. Volantes: Alan Rodríguez, Benjamin, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Richard e Thiago Maia
  5. Meias: Alan Patrick, Tabata e Romero
  6. Atacantes: Rafael Borré, Ricardo Mathias, Gustavo Prado e Vitinho
Chegada do Internacional a Guarulhos
Chegada do Internacional a Guarulhos (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

