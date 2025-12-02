Internacional trabalha com desfalques para encarar o São Paulo
Além dos goleiros Ivan e Anthoni, Carbonero e Luis Otávio estão fora do time
- Matéria
- Mais Notícias
O Internacional trabalha com desfalques para encarar o São Paulo nesta quarta-feira (3), na Vila Belmiro. em Guarulhos, na região metropolitana da capital paulista, desde o final da tarde de segunda-feira (1º), a delegação tem a ausência de Carbonero, suspenso pelo terceiro cartão amarelo levado contra o Vasco, e Luis Otávio, com lesão muscular na coxa esquerda, sofrida no mesmo duelo. Além dos dois, também segue sem os goleiros Ivan Quaresma e Anthoni.
Atacante do Internacional projeta Copinha Feminina: ‘Podemos brigar por coisas grandes’
Futebol Feminino
Internacional: chances de queda para a Série B registram salto
Internacional
Ingressos de Internacional x Bragantino têm promoção: veja preços e onde comprar
Internacional
➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional
Em 17º, primeira posição do Z4, com 41 pontos, o Colorado terá a estreia de Abel Braga na sua oitava passagem pelo Beira-Rio. A vitória é essencial para manter o time na luta contra o rebaixamento.
Internacional trabalha com desfalques
Concentrado em Guarulhos, o Inter trabalha nesta terça (2) no CT do Corinthians para definir a equipe que irá a campo na quarta (3), na Vila Belmiro. Assim como nos dois primeiros treinos de Abelão no Parque Gigante, o elenco segue com desfalques. Além dos goleiros Ivan Quaresma e Anthonhi, ambos com lesões musculares, o grupo não tem Carbonero e Luis Otávio.
O atacante colombiano cumpre mais uma suspensão, a segunda vez nas últimas três rodadas – uma por expulsão, outra pelo terceiro amarelo. Já o volante teve diagnosticada lesão muscular no posterior da coxa esquerda e está fora da temporada.
Os relacionados para esta terça
Pelo que indicou na coletiva de apresentação, no domingo, a tendência é que o técnico alvirrubro aposte em uma escalação mais cautelosa para o confronto. Para escapar do rebaixamento, o Inter precisa vencer os dois jogos que restam no Brasileirão. Após enfrentar o São Paulo, o time ainda duela com o Bragantino, domingo (7), no Beira-Rio.
Os relacionados:
- Goleiros: Diego Esser, Filipe Sirio e Sergio Rochet
- Laterais: Alan Benítez, Alisson, Bernabei e Aguirre
- Zagueiros: Mercado, Juninho, Victor Gabriel e Vitão
- Volantes: Alan Rodríguez, Benjamin, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Richard e Thiago Maia
- Meias: Alan Patrick, Tabata e Romero
- Atacantes: Rafael Borré, Ricardo Mathias, Gustavo Prado e Vitinho
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias