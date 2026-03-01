Chegou a hora da reta final nos estaduais por todo o Brasil. No Rio Grande do Sul, o resultado de maior impacto da rodada, com a vitória por 3 a 0 do Grêmio sobre o Internacional. Confira os resultados abaixo.



Baiano

continua após a publicidade

O Vitória sofreu, mas venceu o Jacuipense nos pênaltis, por 4 a 2, e vai enfrentar o seu rival Bahia na final do Campeonato Baiano. No tempo normal, Renato Kayzer marcou para o Rubro-Negro, enquanto Pedro Henrique marcou para os visitantes, na partida realizada no Barradão.

Vitória e Bahia decidem o título estadual no próximo domingo, dia 8. O Tricolor baiano se classificou ao superar o Juazeirense por 4 a 2. Na decisão, que será disputada na Arena Fonte Nova, ninguém tem vantagem. Se não houver vencedor durante o tempo normal, o campeão será conhecido nos pênaltis.

continua após a publicidade

➡️ Ganso marca no fim, Fluminense elimina o Vasco e vai à final do Carioca

➡️ Nos pênaltis, Atlético elimina o América e se classifica para final do Mineiro

➡️ Novorizontino elimina o Corinthians e volta à final do Paulistão após 36 anos

Cearense

No Castelão, Fortaleza e Ceará empataram em 1 a 1 no primeiro jogo da final do Cearense. Lucas Emanoel abriu para o Tricolor, enquanto Lucca igualou para o Vozão. Dessa forma, ninguém terá vantagem na partida decisiva, que será realizada no próximo domingo, dia 8.

continua após a publicidade

Com gol de Lucca, o Ceará arrancou empate com o Fortaleza em 1 a 1 neste domingo (1º), na Arena Castelão, na primeira final do estadual. Lucas Emanoel entrou na segunda etapa e abriu o placar. Lucca deixou tudo igual. Assim, o Vozão mantém o tabu: não perde para o rival desde 2023. Ninguém leva vantagem para a segunda final, no próximo domingo.

Gaúcho

O Grêmio venceu o Internacional pelo placar de 3 a 0 no primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho. Os gols foram marcados por Enamorado, Amuzu e Carlos Vinícius. A partida foi realizada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no dia 1º de março de 2026. O confronto abriu a disputa pelo título estadual da temporada. Um detalhe importante é que o Colorado teve Bernabei, expulso aos 32 minutos do primeiro tempo, quando o jogo estava 0 a 0.

No Carioca, Ganso marcou e classificou o Fluminense (Foto: Maga Jr/Agência F8/Gazeta Press)

O jogo de volta ocorrerá no próximo domingo, dia 8, no Estádio Beira-Rio. Com o resultado da primeira partida, o Grêmio detém a vantagem de poder perder por até dois gols de diferença para ser campeão. O Internacional precisa vencer por quatro ou mais gols de diferença no tempo normal para conquistar o título, ou por três gols de diferença para levar a decisão para a disputa de pênaltis.

No Pernambucano, Sport e Náutico empatam

Paraense

No primeiro jogo da final do Campeonato Paraense, o Paysandu venceu o Remo por 2 a 1. Marcinho e Caio Mello marcaram para o Papão, enquanto João Pedro descontou, de pênalti, na partida disputada no Mangueirão, em Belém. A partida decisiva está marcada para o próximo domingo, dia 8, novamente no Mangueirão

Como venceu, o Paysandu entrará em campo com a vantagem do empate na próxima partida. Ao Remo, resta vencer por pelo menos um gol, para levar para os pênaltis, ou por dois ou mais gols para sagrar-se campeão diretamente.

Pernambucano

Na Ilha do Retiro, Sport e Náutico empataram por 3 a 3 em partida emocionante pela final do Pernambucano. O time visitante saiu na frente, com Paulo Sérgio, mas os anfitriões empataram com Iury Castilho. Marcelo Benevenuto, contra, deixou o Timbu novamente em vantagem, mas o Leão virou com mais um de Iury Castilho e outro de Yago Felipe. Aos 51 minutos do segundo tempo, a equipe alvirrubra igualou com Wanderson.

Com o resultado, ninguém entra em vantagem para a partida decisiva, no próximo domingo, no estádio dos Aflitos. Novo empate e o campeão pernambucano será conhecido nos pênaltis, quem vencer no tempo normal leva a taça.



Melhores momentos de Fluminense 1 x 1 Vasco