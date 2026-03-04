River Plate anuncia contratação de treinador ex-Internacional

O River Plate anunciou o treinador Eduardo Coudet na última terça-feira (3). Em entrevista exclusiva à ESPN Argentina, o presidente do clube argentino, Stefano Di Carlo, confirmou que o ex-Internacional será o novo técnico da equipe de Núñez. O treinador, que estava no comando do Alavés, da Espanha, chega com a missão de substituir Marcelo Gallardo, o técnico mais vitorioso da história do clube.

continua após a publicidade

— Coudet está confirmado como novo técnico do River. Faremos o anúncio oficial na quarta-feira ao meio-dia — declarou o mandatário na entrevista.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Saída do Alavés e a compensação financeira

Para viabilizar a contratação, o River Plate precisou negociar diretamente com o Alavés, equipe que atualmente luta contra o rebaixamento de La Liga. Coudet possuía contrato válido com a equipe basca até junho deste ano. Para liberar o treinador, as diretorias chegaram a um acordo financeiro: o clube argentino pagará uma multa rescisória estipulada em 1 milhão de euros (aproximadamente R$ 5,2 milhões na cotação atual).

Na terça-feira, o Alavés publicou um comunicado oficial confirmando o encerramento do vínculo em comum acordo. Coudet havia assumido o time espanhol em 2 de dezembro de 2024 e se despede após 55 jogos oficiais, acumulando um retrospecto de 17 vitórias, 17 empates e 22 derrotas, na 16ª colocação de La Liga. Para o lugar do argentino, o clube espanhol contratou Quique Sánchez Flores, que já foi anunciado.

continua após a publicidade

Eduardo Coudet no comando do Internacional (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)<br>

Detalhes do contrato

A expectativa é que o novo treinador desembarque em Buenos Aires nesta quarta-feira (4) para assinar o contrato e comande seu primeiro treinamento já na quinta-feira. O vínculo de "Chacho" terá validade até dezembro de 2027.

Esta será a terceira passagem de Coudet como treinador no futebol argentino, onde já dirigiu o Rosario Central e o Racing, clube pelo qual conquistou dois títulos. Além disso, o profissional possui forte identificação com o próprio River Plate, onde atuou como volante e conquistou o Campeonato Argentino em cinco oportunidades (1999, 2000, 2002, 2003 e 2004).

➡️ Aposte nos jogos do River Plate!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.