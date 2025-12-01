Internacional: chances de queda para a Série B registram salto
Empate em 2 a 2 com o Bahia fez percentual de risco subir para 16,9%
A derrota por 5 a 1 para o Vasco, na sexta-feira (24), somada aos demais resultadas da 36º rodada do Campeonato Brasileiro tornaram a tarefa do Internacional na reta final da competição mais complicada. De acordo com os cálculos do Departamento de Matemática da UFGM, as chances de queda para a Série B registraram um salto. Antes da rodada, o percentual estava em 6,5%, agora, foram para 40,8%.
Com os resultados no Beira-Rio, o Colorado se manteve nos 41 pontos, mas foi ultrapassado pelo Santos, com mesma pontuação, mas com saldo de um gol a mais. Com isso, o Alvirrubro entrou na zona de rebaixamento.
Chances de queda registraram salto
Perdendo os três pontos e vendo os adversários avançaram - Vitória venceu o Mirassol por 2 a 0, o Peixe goleou o Sport por 3 a 0 e o Fortaleza bateu o Atlético-MG por 1 a 0. Agora, o Inter precisa vencer seus últimos compromissos e torcer por resultados paralelos. Vale conferir a evolução dos dados das últimas cinco rodadas.
Confira a evolução das chances de rebaixamento
|Time
|33ª rodada
|13ª rodada (jogo atrasado do Santos)
|34ª rodada
|35ª rodada
|36ª rodada
20º – Sport
100%
100%
100%
100%
100%
19º – Juventude
76,8%
81,9%
87,1%
97,9%
100%
18º – Fortaleza
92,6%
95%
87,4%
88,6%
69,5%
17º – Inter
15,1%
21,6%
6,5%
6,5%
40,8%
16º – Santos
59,4%
36,3%
47,7%
57,8%
51,4%
15º – Vitória
59,4%
61,5%
68,7%
43,5%
30,6%
Os jogos colorados
- 3/12 – Quarta – 20h – São Paulo x Internacional
- 7/12 – Domingo – 16h – Internacional x Bragantino
