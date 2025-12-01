menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

Internacional: chances de queda para a Série B registram salto

Empate em 2 a 2 com o Bahia fez percentual de risco subir para 16,9%

Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 01/12/2025
10:30
Sergio Rochet, goleiro do Internacional
imagem cameraSergio Rochet depois de um dos gols do Vasco (Foto: André Fabiano/Código 19/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A derrota por 5 a 1 para o Vasco, na sexta-feira (24), somada aos demais resultadas da 36º rodada do Campeonato Brasileiro tornaram a tarefa do Internacional na reta final da competição mais complicada. De acordo com os cálculos do Departamento de Matemática da UFGM, as chances de queda para a Série B registraram um salto. Antes da rodada, o percentual estava em 6,5%, agora, foram para 40,8%.

Com os resultados no Beira-Rio, o Colorado se manteve nos 41 pontos, mas foi ultrapassado pelo Santos, com mesma pontuação, mas com saldo de um gol a mais. Com isso, o Alvirrubro entrou na zona de rebaixamento.

Chances de queda registraram salto

Perdendo os três pontos e vendo os adversários avançaram - Vitória venceu o Mirassol por 2 a 0, o Peixe goleou o Sport por 3 a 0 e o Fortaleza bateu o Atlético-MG por 1 a 0. Agora, o Inter precisa vencer seus últimos compromissos e torcer por resultados paralelos. Vale conferir a evolução dos dados das últimas cinco rodadas.

Confira a evolução das chances de rebaixamento

Time33ª rodada13ª rodada (jogo atrasado do Santos)34ª rodada35ª rodada36ª rodada

20º – Sport

100%

100%

100%

100%

100%

19º – Juventude

76,8%

81,9%

87,1%

97,9%

100%

18º – Fortaleza

92,6%

95%

87,4%

88,6%

69,5%

17º – Inter

15,1%

21,6%

6,5%

6,5%

40,8%

16º – Santos

59,4%

36,3%

47,7%

57,8%

51,4%

15º – Vitória

59,4%

61,5%

68,7%

43,5%

30,6%

Os jogos colorados

  • 3/12 – Quarta – 20h – São Paulo x Internacional
  • 7/12 – Domingo – 16h – Internacional x Bragantino
Alan Patrick tenta conduzir a bola em Vasco x Inter (Foto: Dhavid Normando/Código19/Gazeta Press)

