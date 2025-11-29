Após 13 jogos, acaba a era Ramon Díaz no Internacional

Após apenas três vitórias em 13 jogos e uma goleada de 5 a 1 para o Vasco, time que vinha de cinco derrotas, Ramón e Emiliano Díaz não são mais técnicos do Internacional. Apesar da dupla ter participado da coletiva ainda na noite de sexta-feira (28), no estádio São Januário, o clube anunciou a demissão neste sábado (29), em comunicado à imprensa. O resultado da partida da 36ª rodada do Brasileirão, deixou o Colorado às portas do Z4 a duas partidas do final do campeonato.

Além dos Díaz, o clube anunciou também a demissão dos assistentes Osmar Ferreyra e Bruno Urribarri, do preparador físico Diego Pereira e do analista de desempenho Juan Romanazzi.

Com a goleada de sexta-feira (28), o Alvirrubro caiu para a 16ª colocação, com 41 pontos, mesma pontuação que a do Santos, que vencer o Sport por 4 a 0 e ficou à frente no saldo de gols.

A era Díaz no Internacional

O Albirrubro foi comandado por Roger Machado até o Gre-Nal de 21 de setembro, válido pela 24ª rodada. A derrota por 3 a 2, de virada em casa, e a sequência instável levaram à demissão do técnico campeão gaúcho em março. No dia 25, Ramón e Emiliano Díaz foram anunciados, estreando no dia 27, no empate em 1 a 1 com o Juventude.

Desde lá, os argentinos comandaram o Inter em 13 partidas, vencendo apenas três, empatando cinco e perdendo outras cinco. O aproveitamento foi de 36%, abaixo dos 39% da era Roger Machado. Pelo que apurou o Lance!, o grupo não confiava mais no trabalho dos Díaz.

A direção anunciou que o auxiliar permanente Pablo Fernandez comandará a atividade deste sábado. Na quarta (3), enfrenta o São Paulo, na Vila Belmiro. Na última partida da competição, em 7 de dezembro, recebe o Bragantino.

Rotina alterada

Com a demissão dos Díaz, a atual administração alvirrubra repetiu a rotina vista desde 2021. Desde que Alessandro Barcellos é presidente nenhum treinador terminou a temporada. Até este ano, havia uma espiral constante, quase um déjà vu: chega um técnico; ele começa bem; cria esperança para o ano seguinte; vem a instabilidade; a instabilidade vira crise; o técnico é demitido; chega um técnico… E assim vinha sendo. Com os Díaz, não houve o bom começo nem a esperança para a próxima temporada.

Os técnicos da era Alessandro Barcellos

Abel Braga – 11/2020 a 2/2021

Miguel Ángel Ramirez – 3/2021 a 6/2021

Diego Aguirre – 6/2021 a 12/2021

Alexander Medina – 12/2021 a 4/2022

Mano Menezes – 4/2022 a 7/2023

Eduardo Coudet – 7/2023 a 7/2024

Roger Machado – 7/2024 a 9/2025

Ramón e Emiliano Díaz – 9/2025 a 11/2025