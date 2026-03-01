D'Alessandro exalta planejamento do Internacional e compara com rival: 'Deu mais certo'
Jogo de ida acontece neste domingo (1°) às 18h
O Lance! conversou, na semana que antecede a final do Campeonato Gaúcho, com D'Alessandro, um dos maiores ídolos da história do Internacional. O ex-jogador e atual diretor do Colorado se mostrou confiante para os Grenais que decidirão o campeão estadual. Confira.
Veja o que disse o ídolo do Inter:
- Cara, a expectativa é a melhor. Pelo que a gente viu nesse campeonato do Gauchão, o Inter com uma ideia muito mais clara, o Inter com melhores resultados. O planejamento deu um pouco mais certo que do outro lado - disse.
- Mas eu não posso obviar que é um Grenal, que é uma final, e que Grenal é diferente. Grenal é uma final à parte. Muito se deixa de lado, como vê um time ou outro. Tem a ver, obviamente, esse funcionamento que o Inter conseguiu, que é legal de se ver. E isso tudo graças ao treinador, que é muito bom, Apessolano. Mas a final vai ser diferente, vai ser o mata-mata, vai ser como sempre a gente fala - finalizou.
Campeonato Gaúcho
A final do Gauchão de 2026 vai ser decidida em mais um Gre-Nal. Mas a classificação do Grêmio não foi tão simples. Empatou as duas partidas com o Juventude em 1 a 1 - gols de Taliari para o Juve e Viery para o Tricolor, neste jogo de volta no Jaconi. Nas penalidades, o Imortal avançou pelo placar de 4 a 1.
Já o Inter avançou sem sustos. Venceu seus jogos contra o Ypiranga por 3 a 0 e 4 a 0 - gols de Alerrandro, Vitinho (2) e Borré. Assim, o atual campeão garantiu, com tranquilidade, vaga na final.
