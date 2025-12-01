O Internacional divulgou agenda para a compra de ingressos da partida contra o Bragantino, válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Será o reencontro e a despedida da torcida nesse retorno meteórico de Abel Braga ao comando colorado. A partida, às 16h (de Brasília) de domingo (7), no estádio Beira-Rio, seguirá com a mesma promoção das partidas contra o Atlético-MG, Bahia e Santos. Algumas categorias de sócios, além de entrada liberada, poderão ainda levar um acompanhante sem custos. Os não-sócios poderão adquirir bilhetes por apenas R$ 20. Os check-ins já começaram. Os interessados podem fazer o check-in a partir das 10h desta segunda-feira (1º)

Preços dos ingressos

Além da gratuidade para todos os associados, há descontos para acompanhantes e para não sócios. Confira:

Sócios cadeira locada, Carteira Vermelha, Parque Check-In e Patrimonial: ingresso gratuito para acompanhante; Sócios e sócias Campeão do Mundo, Nada Vai Nos Separar, Academia do Povo e Parque Ingresso: acesso liberado ao Beira-Rio mediante compra de ingresso gratuito no Mundo Colorado e entrada gratuita para acompanhante. Nas cadeiras locadas, o sócio Campeão do Mundo paga R$ 50, e o Nada Vai nos Separar R$ 70; Não sócios: ingresso por R$ 20 nas áreas livres; e R$ 80 no setor de cadeira locada.

Tabela de preços ingressos para Internacional x Bragantino (Arte: Divulgação/SC Internacional)

Prévia do jogo

O Inter chega à última partida do Brasileirão e do ano lutando contra o rebaixamento. A vitória é essencial para o sonho de permanecer na Série A. Em 17º, primeiro da zona de rebaixamento, o Colorado não depende só de si para não cair. Antes do confronto, o Alvirrubro tem partida importante na quarta-feira (3), na Vila Belmiro, contra o São Paulo.

Como chegar ao Beira-Rio

O Beira-Rio está localizado na avenida Padre Cacique, 891, no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre. Veja as principais formas de chegar ao estádio:

Como chegar de ônibus ao Beira-Rio

Diversas linhas de ônibus passam pelas proximidades do estádio, incluindo as linhas 149, 165, 188 e 171. O acesso pela avenida Padre Cacique facilita a chegada por transporte público. Além disso, há uma linha específica para dias de jogos, a F993 Futebol, que sai do Largo Glênio Peres, no Centro. Após a partida, os mesmos veículos parem da rua Nestor Ludwig e desembarcam no Largo Glênio Peres.

Como chegar de carro ao Beira-Rio

O estádio oferece estacionamento com capacidade para cerca de 5 mil veículos, sendo 3 mil elas cobertas. O acesso é feito principalmente pela avenida Padre Cacique e rua Otávio Dutra, que são as principais vias que cercam o estádio. Recomenda-se chegar cedo, especialmente em dias de grandes eventos.

O uso de aplicativos de transporte é comum nos dias de jogos e eventos. Pontos de embarque e desembarque estão distribuídos ao redor do estádio, facilitando o acesso.