O que vale o Gre-Nal 443 para o Internacional?

Alan Patrick é titular incontestável do time de Roger Machado (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/10/2024 - 13:15 • Porto Alegre (RS)

O Internacional entra em campo na tarde de sábado (19) podendo atingir um feito histórico: vencer todos os Gre-Nais da temporada. Para isso, o estreante pelo lado Colorado, Roger Machado, colocará em campo o que tem de melhor à disposição.

➡️Inter aposta em retrospecto recente para vencer o Gre-Nal 443

O Inter precisa dos três pontos pois, com o empate entre Cruzeiro e Bahia, deixou o G-6 do Brasileirão. Com o resultado, o Colorado ocupa a 7ª colocação, com 46 pontos - igual ao Bahia. Ou seja, um empate já recoloca o time na zona de classificação para a Libertadores. Por outro lado, nesta rodada, nenhum adversário pode ultrapassar o Inter.

➡️Inter pode repetir feito histórico no Gre-Nal após 50 anos

Mas, claro que Roger Machado, na sua estreia pelo lado do Internacional, quer vencer. Não somente para sacramentar seu primeiro jogo e aumentar a sequência de invencibilidade, mas também para atingir o 100% de aproveitamento na temporada.

Em dois Gre-Nais disputados no ano, duas vitórias do Internacional. No Gauchão, 3 a 2, de virada no Beira-Rio, e, no Brasileirão, 1 a 0, no Couto Pereira em Curitiba. Caso vença neste sábado, repete um feito histórico, que não acontece há 50 anos.

Beira-Rio vai estar lotado para o último Gre-Nal da temporada (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Além disso, o Internacional vai contar com o apoio do seu torcedor. Com todos os ingressos esgotados, a expectativa é de 48 mil presentes e quebra de recorde de público do Beira-Rio na temporada.

Com as recuperações de Fernando, Rogel e Borré, o treinador mandará à campo o que tem de melhor. Com isso, o Internacional deve ser escalado com Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique; Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley; Borré.