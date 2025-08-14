menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 14/8/2025

O Colorado inicia preparação para novo confronto como o Flamengo

Treino do Internacional no CT Parque Gigante
imagem cameraTreino do Internacional no CT Parque Gigante (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 14/08/2025
04:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Internacional se representa na tarde desta quinta-feira (14) após a derrota por 1 a 0 para o Flamengo pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores, na noite de quarta (13), no Maracanã. O grupo voltou para Porto Alegre pouco depois da 1h (de Brasília) e estará no CT Parque Gigantes às 16h.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Agenda

O elenco colorado na tarde desta quinta os trabalhos visando o jogo contra o Flamengo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os atletas que iniciaram a partida de quarta fazem trabalhos de regeneração. O jogo será no domingo (17), no Beira-Rio.

Agenda da semana

  • Quinta (14/8) – 16h
  • Sexta (15/8) – 10h
  • Sábado (16/8) – 10h
  • Domingo (17/8) – 18h30min, Internacional x Flamengo

Gurias Coloradas

Na semifinal do Brasileirão Feminino sub-20, o Inter foi goleado por 3 a 0 pelo Botafogo, em partida disputada na tarde desta quarta, no estádio Nilton Santos, no Rio. A partida de volta será no dia 21, no estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre.

continua após a publicidade
Gurias Coloradas sub-20
Botafogo x Internacional - semifinal do Brasileirão sub-20 (Foto: Lara Vantzen/SC Internacional)

Próximos jogos o Internacional

Os próximos três confrontos do Internacional serão com o Flamengo. Na quarta (13), tem a partida de ida pela Libertadores, no Maracanã. No próximo domingo (17), o começo do returno, com o confronto pela 20ª rodada do Brasileirão, no Beira-Rio. No dia 20, novamente na cancha colorada, tem a volta do torneio continental.

  • 13/8 – Quarta – 21h30min – Libertadores – Flamengo x Internacional
  • 17/8 – Domingo – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Flamengo
  • 20/8 – Quarta – 21h30min – Libertadores – Internacional x Flamengo
  • 23/8 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Cruzeiro x Internacional
  • 31/8 – Domingo – 20h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Fortaleza
  • 13 ou 14/9 – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Palmeiras x Internacional

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias