Inter pode repetir feito histórico no Gre-Nal após 50 anos

Gre-Nal 443, disputado no sábado (19) será o último da temporada (Foto: Maxi Franzoi/AGIF/Gazeta Press)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 12:15 • Porto Alegre (RS)

Internacional e Grêmio entram em campo no sábado (19), no último Gre-Nal da temporada. O jogo, pode marcar um feito histórico para o lado do Colorado. Caso vença seu maior rival, chegará aos 100% de aproveitamento em clássicos desta temporada.

O feito não é atingido desde 1974. Naquele ano, o Internacional venceu os três clássicos que foram disputados, sendo dois no Beira-Rio e um no Olímpico. Há, pelo menos, mais dois registros de 100% de aproveitamento em clássicos: em 1927 e 1916, quando as equipes se enfrentaram duas vezes e o Colorado atingiu a totalidade de vitórias.

Vitão marcou o gol que deu a vitória ao Inter no primeiro turno (Foto: Lucas Gabriel Cardoso/AGIF)

Em 2024, o Inter busca vencer o último Gre-Nal da temporada. No início do ano, os times se enfrentaram pela primeira fase do Campeonato Gaúcho. Na ocasião, o Internacional venceu por 3 a 2, no Beira-Rio. Na sequência, o clássico ocorreu pelo Campeonato Brasileiro. Sob mando do Grêmio, as equipes entraram em campo no Couto Pereira, devido às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Vitão, zagueiro Colorado, marcou o único gol da partida.

Agora, no sábado, o Internacional terá o apoio da sua torcida que promete lotar o Beira-Rio em grande festa. A bola rola a partir das 16h, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.