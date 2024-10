D‘Alessandro chega invicto para primeiro Gre-Nal fora dos gramados

D‘Alessandro, diretor esportivo, conversa com Gabriel Carvalho (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 11:33 • Porto Alegre (RS)

Um dos personagens do Gre-Nal 443 já pendurou as chuteiras. D‘Alessandro volta a encarar o Grêmio, agora como diretor esportivo. Invicto desde que voltou ao Internacional, o ídolo vive a expectativa do seu primeiro clássico nos bastidores.

Dois anos se passaram desde o último Gre-Nal disputado pelo argentino. No currículo, são 40 clássicos e o retrospecto é positivo. Foram 16 vitórias, 13 empates e 11 derrotas, com 50,8% de aproveitamento. Além disso, com nove gols marcados, D‘Ale é o artilheiro do clássico no século 21.

D‘Alessandro provoca Renato Portaluppi em Gre-Nal (Foto: Divulgação)

O, agora dirigente, carrega os números e a experiência para preparar o time para o Gre-Nal de sábado (19). Do elenco Colorado, ao menos nove jogadores ainda não jogaram um clássico e a tendência é que, ao menos quatro, sejam titulares no confronto.

- Quem chega aqui no Sul tem que saber o que significa o Gre-Nal, conviver com a nossa rivalidade e o valor que tem o Gre-Nal. Não é um jogo qualquer. - disse D‘Alessandro.

Entretanto, o dirigente não carrega apenas um retrospecto positivo no Gre-Nal. Desde que chegou ao Inter, há cerca de dois meses, o time não perdeu. São nove jogos de invencibilidade que colocaram o Colorado na briga pela vaga na Libertadores.

Amado pelos Colorados e criticado pelos Gremistas, D‘Alessandro fará sua estreia fora dos gramados no sábado. O Internacional recebe o Grêmio a partir das 16h, no Beira-Rio. Para a partida, não há mais ingressos e a expectativa é de quebra de recorde de público.