Inter aposta em retrospecto recente para vencer o Gre-Nal 443

Escrito por Lance! • Publicada em 18/10/2024 - 06:45 • Porto Alegre (RS)

O Internacional pode realizar um feito histórico no sábado (19): vencer todos os clássicos da temporada. Para isso, o Clube se apoia no retrospecto recente já que não sabe o que é perder desde maio de 2023.

Só neste ano, foram dois clássicos e duas vitórias. No Campeonato Gaúcho, os times se enfrentaram apenas uma vez. Na primeira fase, o Colorado levou a melhor ao vencer o Tricolor, de virada, por 3 a 2, no Beira-Rio.

Meses depois, no Campeonato Brasileiro, o jogo aconteceu no Couto Pereira devido às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. O primeiro Gre-Nal em outro estado do Brasil que não o Rio Grande do Sul terminou em vitória Colorada. Vitão marcou o único gol da partida.

Antes disso, em 2023, o último clássico da temporada também acabou com vitória do lado vermelho. No Beira-Rio, o Internacional venceu o Grêmio por 3 a 2, com gol de Alan Patrick no último lance do jogo. A partida também contou com gol de Luis Suárez.

A última vitória do Grêmio ocorreu em maio da última temporada. Na Arena, o Tricolor venceu o rival por 3 a 1, com direito a pintura de Suárez, logo aos sete minutos. A partida foi válida pelo Campeonato Brasileiro.

Neste sábado, os times entram em campo a partir das 16h, no Beira-Rio. Todos os ingressos para o jogo já foram vendidos e a expectativa é de casa cheia e quebra de recorde de público. 48 mil torcedores são esperados para o clássico.