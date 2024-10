Estrangeiros e estreantes: Borré e Braithwaite são atrações no Gre-Nal

Borré e Braithwaite são destaques do Gre-Nal 443 (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 10:30 • Porto Alegre (RS)

O Gre-Nal 443, disputado no sábado (19), contará com uma lista de estreantes. Entre eles, dois chamam a atenção: Rafael Borré, do Internacional, e Martin Braithwaite, do Grêmio. Destaques em suas equipes, esse poderá ser o primeiro clássico da dupla.

Rafael Borré, desde que chegou ao Internacional, viu apenas um Gre-Nal foi disputado: o do primeiro turno, no qual o Colorado venceu por 1 a 0, no Couto Pereira. Na ocasião, o atacante ficou de fora devido à convocação da seleção colombiana. A presença do jogador para o clássico, todavia, não é garantida. Ele se recupera de lesão muscular e Roger Machado mantém o mistério na escalação.

Caso esteja em campo, a presença de Rafael Borré é uma atração a mais. Além de ser um dos principais jogadores do seu país, desempenha um papel fundamental no ataque do Internacional. Na temporada, são oito gols e uma assistência.

Se a presença de um não é garantida por um lado, por outro há uma certeza: Braithwaite será titular. Desde que chegou ao Grêmio, o dinamarquês tem mostrado boas atuações e, no Gre-Nal, ele quer ‘bailar’.

Braithwaite estreou com hat-trick e deixou seu gol contra o Fortaleza (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Esse será o primeiro clássico que a equipe disputará desde que o atacante assinou o contrato, já que ele chegou na janela de transferências do meio do ano. Na temporada, são onze jogos disputados pelo Tricolor, com cinco gols marcados e uma assistência concedida. Os números garantem a escalação do atacante.

Internacional e Grêmio entram em campo na tarde de sábado. A partida é válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro e ocorre no Beira-Rio, a partir das 16h. Para o jogo, não há mais ingressos disponíveis e a expectativa é de quebra de recorde de público.