Ricardo Mathias é liberado pelo STJD e reforçará o Inter no Gre-Nal

Escrito por Lance! • Publicada em 18/10/2024 - 10:59 • Porto Alegre (RS)

O Internacional ganhou um reforço de última hora para o Gre-Nal. Na manhã desta sexta-feira (18), o Clube informou que Ricardo Mathias, que havia sido punido pelo STJD, está regularizado e poderá jogar a partida.

Ricardo Mathias havia sido punido pelo STJD em 8 de outubro com suspensão de quatro jogos. Isso porque o atacante se envolveu em uma briga após a partida do Internacional com o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20.

O Clube informou enviou todas as documentações necessárias à CBF e ao STJD solicitando a transação disciplinar desportiva. Nesta sexta-feira, a assessoria de comunicação Colorada confirmou que o atacante estará disponível para o Gre-Nal e passa a ser uma opção para Roger Machado.

Confira a nota:

O Sport Club Internacional formalizou a transação disciplinar desportiva da pena complementar pendente relativa ao atleta Ricardo Mathias, com todas as documentações necessárias devidamente registradas e homologadas junto à CBF e ao STJD. Dessa forma, o jogador encontra-se regularizado e apto a ser relacionado pelo técnico Roger Machado nos próximos compromissos do Clube pelo Campeonato Brasileiro.