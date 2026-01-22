Não importa se o esquema tiver três, quatro ou cinco nomes no meio-campo. Ao que indicam as primeiras apresentações da temporada e com a chegada do argentino Rodrigo Villagra, o meio-campo é o setor mais encaminhado no Internacional para 2026. São nove nomes entre os profissionais, mais quatro promessas da base, com três deles dando uma boa resposta nas quatro que o Colorada teve até aqui.

A tendência é que pelo menos um desses jogadores, o volante Richard, deixe o Beira-Rio, em breve. Pelo que noticiou a rádio Bandeirantes e confirmou o Lance!, o estafe do camisa 36 está procurando um clube.

Meio-campo é o setor mais encaminhado

Allex marcou gol contra o Monsoon (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Ao que parece, pela quantidade de nomes e a variedade de características, o meio-campo do time de Paulo Pezzolano é o setor mais encaminhado para 2026. Se na zaga e no ataque faltam opções, a meia-cancha tem nove nomes dos profissionais e quatro da base à disposição.

– Temos variantes e variáveis. E todos vão fazer bem – disse o uruguaio após o 2 a 0 sobre o Inter-SM, na quarta-feira (21).

De 2025, os Alans – Patrick e Rodríguez –, os Brunos – Gomes, Henrique e Tabata –, e Thiago Maia seguem nos planos do técnico uruguaio. Ainda foram adicionados Benjamin, Allex (lê-se Alêx), Yago Noal e João Kempes, todos das categorias de base. Os dois primeiros ganharam destaque nas partidas iniciais, inclusive com o camisa 31 marcando um golaço na goleada sobre o Monsoon.

Essa lista ainda ganhou os reforços de Paulinho Paula, que teve boa estreia contra o Inter-SM, e Villagra. O número parece grande, mas pelo tipo de futebol exigido por Pezzolano, de muita intensidade, e pelo calendário apertado, é possível que o rodízio seja grande ao longo da temporada.

Neste começo de ano, Rodríguez e Maia, por exemplo, ainda não estrearam, devido a lesões nos primeiros dias de treino. No domingo (18), contra Ypiranga, foi a vez de Benjamin sentir a coxa esquerda. O trio é dúvida para o Gre-Nal 449, domingo (25).

Avaliação de Pezzolano

Ronaldo tem um bom começo de ano (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Após o jogo com o Coloradinho, o treinador colorado foi questionado a respeito das lesões e da chegada de Villagra, cotado para assumir a camisa 5, sem dono desde a saída de Fernando.

– Villagra vamos ver como está. Capaz de podermos contar com ele no domingo [no clássico]. Thiago Maia acho que podemos ter contra o Athlético-PR [na quarta (28), estreia no Brasileirão] ou contra o Caxias [domingo (1º), última rodada da fase de grupos do Gauchão].

E acrescentou:

– O Ronaldo vem crescendo bem. Temos o Bruno Gomes também.

Depois, falou das características:

– Villagra é um jogador muito agressivo, com posse de bola. Sabe jogar. Dá muita estabilidade ao meio-campo. São características que já temos também em outros nomes. Hoje [ante o Inter-SM], Ronaldo e Paulinho jogaram como ele.