Internacional libera zagueiro para procurar outro clube
Após avaliação da comissão técnica, Clayton Sampaio não está mais nos planos
O Internacional liberou o zagueiro Clayton Sampaio para procurar outro clube. Pelo que apurou o Lance!, apesar de ter sido escalado em dois dos três primeiros jogos da temporada, o camisa 20 não passou na avaliação da comissão técnica de Paulo Pezzolano. Apesar disso, o jogador estará no banco para a partida contra o Inter-SM, às 19h (de Brasília) desta quarta-feira (21), pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho.
No clube desde 2024, o defensor se tornou uma das contratações mais questionadas pela torcida, imprensa e até nos bastidores.
Clayton Sampaio foi liberado
Conforme ficou sabendo a reportagem, o Colorado sinalizou com a liberação do atleta. O zagueiro de 25 anos, alvo de críticas por atuações recentes, não está mais nos planos para a temporada 2026. A ideia da direção era ter liberado Clayton antes, mas o técnico uruguaio quis testar todos os atletas à disposição.
Agora, o clube aguarda propostas de negociação em definitivo ou até mesmo de empréstimo. O defensor tem contrato até dezembro de 2028 com o Colorado.
Clayton chegou em 2024
Clayton foi contratado em agosto de 2024, junto ao AVS de Portugal, por cerca de R$7,5 milhões. O clube tem 80% dos direitos econômicos do jogador. O zagueiro chegou a ser titular meses após a chegada e disputou oito partidas na campanha que levou a equipe à Libertadores. No ano passado, ele disputou apenas 13 jogos. Nesta temporada, atuou em dois dos três compromissos da equipe.
Após nova análise do Departamento de Futebol e da comissão técnica de Paulo Pezzolano, que oportunizou chances a todos os atletas, houve um consenso pela facilitação da saída de Clayton Sampaio, o que foi comunicado ao estafe do atleta.
Outro nome pode sair
Além de Clayton, o volante Richard também deve ter saída facilitada. Com contrato até dezembro, o jogador iniciou a temporada com desconforto no quadril e ainda não entrou em campo. Conforme a rádio Bandeirantes, o estafe do atleta estaria procurando um clube.
É possível que ele retorne a Turquia. Com a camisa vermelha, esteve apenas nove vezes em campo, somando 305 minutos.
