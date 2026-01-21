Em jogo movimentado, o Internacional vence o duelo dos xarás gaúchos
Com gol de pênalti, o Colorado da casa chegou a 10 pontos no Grupo 1 do Gauchão
Em um jogo movimentado, com muita marcação e chances de ambos os lados, o Internacional venceu o duelo dos xarás, em enfrentamento válido pela 4ª rodada do Campeonato Gaúcho. Com gols de Alan Patrick, de pênalti logo aos 5 de jogo, e Félix Torres, no apagar das luzes, o Colorado da casa superou o Inter-SM, que ainda não marcou nenhum gol no Estadual. A partida teve a estreia de Paulino Paula, que iniciou o confronto, e Félix Torres, que entrou aos 17 da segunda etapa.
Com o resultado, o Inter de Porto Alegre chegou a 10 pontos no Grupo 1, encaminhando a classificação à próxima fase. Já o Coloradinho segue com apenas dois pontos no Grupo 2, com poucas chances de escapar do quadrangular do rebaixamento.
Como foi o primeiro tempo de Internacional x Inter-SM
O duelo dos xarás, o primeiro jogo com elenco principal do Internacional no ano foi muito movimentado, muita marcação e chances de ambos os lados. O time de Santa Maria tentou evitar a troca de passes da equipe da casa, mas logou aos 3 minutos, o estreante Paulinho Paulo foi acionado na esquerda da área e cruzou, a bola bateu na mão de Salazar e o árbitro marcou pênalti.
Após alguma cera pelo Inter-SM, Alan Patrick foi para a cobrança. Bola de um lado, goleiro do outro e gol do Inter! 1 a 0. Aos 9, Laion roubou a bola de Vitinho, entrou na área a bateu cruzado. Quase marcou o primeiro gol da equipe da Boca do Monte. Com os dois times marcando forte, o jogo passou a uma sucessão de perde-ganha de ambos os lados.
Aos 16, o Interzinho conseguiu superar a marcação colorada outra vez. Laion, em boa jogada, entrou na área e tocou para Yuri Mamute. O 9, porém, bateu torto, para fora. Aos 22, quase que o Alvirrubro da Capital ampliou. Em boa triangulação, Alan Patrick tocou para Ronaldo dentro da área. O volante mandou uma bomba. Iago Hass defendeu e a bola bateu na trave.
Aos 25, Laion, outra vez, achou João Felipe praticamente livre na área de Rochet. O 98, no entanto, tocou por cima, perdendo outra chance de fazer o primeiro gol do Inter-SM no Gauchão. O jogo seguiu o perde-ganha, sem grande oportunidades, até que, aos 47, Borré foi lançado na área, tirou o zagueiro com um toque e chutou rasteiro, para defesa de Iago.
Como foi o segundo tempo de Internacional x Inter-SM
Na volta, o Inter-SM adiantou a marcação, o que gerou dificuldades para o Alvirrubro caseiro. E assim, aos 5, surgiu a primeira chance. Na pressão, o Inter-SM chegou pela direita e bola sobrou para Mizael. O lateral-direito chutou por cima. Quando avançava, a equipe de Paulo Pezzolano enfrentava dificuldades para superar a zaga santa-mariense.
Até que aos 11, em tabela de Alan Patrick e Borré, o 10 entrou dribles na área de Iago Hass, mas a defesa mandou para escanteio. O Inter da casa continuou insistindo. Até marcou dois gols, com Borré, que foram anulados. Aos 31, a bola chegou ao 19 outra vez. João Victor cruzou, e o colombiano bateu pressionado. Três minutos depois, Laion foi lançado nas costas de Brunos Gomes e cruzou rasteiro, mas Rochet saiu bem e atrapalhou a finalização.
O camisa 1, porém, teve que ser atendido, porque no lance, bateu a cabeça na canela de Victor Gabriel. Aos 43, Bernabei entrou na área e chutou rasteiro para defesa de Iago Hass. Aos 45, Iago fez mais duas grandes intervenções. Tabata cruzou da direita e Borré, cara a cara com o o goleiro do Inter-SM, bateu. O camisa 20 defendeu. No rebote, Bernabei tentou encobrir, mas Iago defendeu.
Em cobrança de escanteio, aos 47, Bruno Gomes cobrou no meio, o estreante Félix Torres se infiltrou no meio da defesa santa-mariense e mandou para dentro. Gol do Inter! 2 a 0.
O que vem pela frente
Agora, tudo é Gre-Nal para o Internacional. O grupo se reapresenta na tarde desta quinta (22) para iniciar a preparação para o clássico 449. O primeiro derby do Estadual e do ano está marcado para as 20h de domingo (25), também no Beira-Rio.
✅ FICHA TÉCNICA
INTERNACIONAL X INTER-SM
4ª RODADA – CAMPEONATO GAÚCHO
🗓️ Data e horário: 21 de janeiro de 2026, 19h (de Brasília)
📍 Local: estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
🥅 Gols: Alan Patrick (5'/1º); Félix Torres (47'/2º)
🟨 Cartões amarelos: Ronaldo (I); Santana (ISM)
🟥 Cartões vermelhos:
💸 Renda: R$ 170.846.
🧑🤝🧑 Público pagante: 9.467.
⚽ ESCALAÇÕES
INTERNACIONAL (Técnico: Paulo Pezzolano)
Rochet; Bruno Gomes, Mercado (Félix Torres), Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Paulinho e Alan Patrick (Bruno Tabata); Vitinho (João Victor), Rafael Borré e Carbonero (Allex).
INTER-SM (Técnico: Bruno Coutinho)
Iago Hass; Mizael (Alisson), Luis Salazar, Santana (Mossoró) e Otávio; Marco Antônio, Simas e Laion; Wilson Jr. (Vitor Júnior), Yuri Mamute (Inácio) e João Felipe (Michel).
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Allan Ricardo Freitas da Rosa Azevedo
🚩 Assistentes: Fagner Bueno Cortes e Estefani Adriati Estrela da Rosa
4️⃣ Quarto árbitro: Jonathan Giovanella Vivian
🖥️ VAR: Marcello Ignacio Domingues Neto
