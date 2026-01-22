Análise: a primeira amostra do Internacional de Pezzolano

A primeira amostra do Internacional de Paulo Pezzolano trouxe pontos de preocupação e algumas boas novidades. Com o time todo do grupo principal e com as estreias de Paulinho Paulo e de Félix Torres, o Alvirrubro da Capital superou o Inter-SM na partida válida pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho na noite desta quarta-feira (21), no estádio Beira-Rio. A vitória por 2 a 0, um gol no começo, de Alan Patrick, e outro no final, do zagueiro estreante, serviu também para ter uma noção de como deve jogar o time do uruguaio ao longo do ano.

Com o resultado, o Inter chegou a 10 pontos no Grupo 1, encaminhando a classificação à próxima fase. Agora, no domingo (25), tem o Gre-Nal 449, o primeiro de 2026. O clássico será às 20h (de Brasília), também no Beira-Rio.

O que ainda preocupa

Laion (E) levou perigo à defesa do Colorado da casa (Foto: WILLIAN ABI/Pera Photo Press/Gazeta Press) <br>

O primeiro Inter de Pezzolano deu a impressão de ainda viver no Dia da Marmota que foi 2025. Algumas movimentações e lances deram a impressão de que era o mesmo time treinado por Roger Machado e Ramón Díaz. Por vezes, mesmo ante a fraca equipe santa-mariense, que ainda não marcou no Gauchão, o Colorado mostrou ansiedade e pressa nos passe. O que acabava gerando erros.

A bola, parecia queimar os pés. A equipe do uruguaio teve dificuldade de superar a marcação do Inter-SM e, por vezes, a marcação porto-alegrense foi envolvida pelo adversário. Principalmente pelo lado direito da defesa, com Laion, autor dos principais lances de perigo ao gol de Rochet. Rafael Borré, voltou a perder gols. Está certo, marcou dois, anulados por impedimento.

O que teve de novidades

Paulinho Paula (D) na sua estreia no Internacional (Foto: WILLIAN ABI/Pera Photo Press/Gazeta Press)

De novo, Pezzolano parece ter montado o time quase num 3-4-3. Na lateral-direita, Bruno Gomes funcionou mais como um terceiro zagueiro, com Mercado, depois Torres, na sobra e Victor Gabriel na esquerda, liberando Bernabei para apoiar o meio e o ataque.

Os volantes Paulinho Paula, que estreou, e Ronaldo fizeram o chamado área-área, pisaram na área de Iago Hass. O camisa 27 foi autor do passe que resultou no pênalti cobrado com perfeição por Alan Patrick. O 10 ainda deu um passe na medida para o 16, que meteu uma bomba, defendida pelo 20 santa-mariense. A redonda ainda bateu na trave.

Alan Patrick em noite de Alan Patrck

Aliás, o armador e capitão do time voltou a ser o Alan Patrick do começo do ano passado. Com dribles desconcertantes e passes certeiros. Além, claro, da cobrança de pênalti perfeita. A entrada do equatoriano Torres no lugar de Mercado mostrou que o Inter tem um novo camisa 4. E artilheiro. No primeiro escanteio que foi na área adversária, meteu uma bucha.

Aliás, os escanteios chamaram atenção nessa largada de temporada. No jogo contra o Monsoon, Rafael Borré meteu um gol de cabeça em cobrança de Bruno Gomes. Contra o Ypiranga, Yago Noal quase colocou bola na rede em cobrança de Tabata no segundo pau.

E contra o Inter-SM, Torres cabeceou cobrança perfeita do lateral-direito no meio da área. Três cobranças de estilos diferentes, mostrando repertório. Em nove gols marcados no Gauchão, são dois de cabeceio em tiros de canto. E pelo menos uma boa oportunidade.