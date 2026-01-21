'Pensamos nesse jogo', diz técnico do Internacional na coletiva

Acabada a vitória 2 a 0 sobre o Inter-SM, na partida válida pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho, tudo é Gre-Nal no Beira-Rio. Tanto que as principais perguntas para Paulo Pezzolano na coletiva giraram em torno do primeiro clássico do ano. E o uruguaio fez mistério sobre que escalação para o derby de domingo (25). Questionado se o time desta quarta-feira (21) foi montando pensando no Grêmio, respondeu: "Pensamos nesse jogo (contra o xará de Santa Maria", disse o técnico do Internacional.

Com o resultado, o Inter de Porto Alegre chegou a 10 pontos no Grupo 1, encaminhando a classificação à próxima fase. Veja a íntegra da coletiva.

'Pensamos nesse jogo', diz Pezzolano

A coletiva após a primeira partida do Inter iniciando com todos os jogadores do grupo principal teve mais perguntas sobre o Gre-Nal 449 do que sobre a vitória em cima do Coloradinho. Já na primeira, a dúvida foi se o time que enfrentou o Inter-SM foi montado pensando no Tricolor. Sucinto nas resposta, Pezzolano foi direto:

– Hoje colocamos um time que precisava fazer minutos de jogos. Pensamos nesse jogo.

E tentou falar a respeita do confronto da noite:

– Vimos muita coisa boa, mas tem muita coisa para melhorar.

Mas as questões sobre o clássico preponderaram. E ele voltou a despistar se o mais importante era o derby ou a estreia no Brasileirão, na quarta (28), contra o Athletico-PR, no Beira-Rio.

– Pensando no domingo não sabemos se serão esses 11, se serão quatro ou cinco. O importante é que eles estão pegando as ideias – respondeu, para emendar:

– A prioridade do Inter é o agora. No primeiro jogo, foram os meninos. No segundo, nos aventuramos. Agora, o próximo jogo mais importante é domingo, o Gre-Nal. Futebol é jogo a jogo. Se é Gre-Nal ou o time que seja, sempre pensamos no melhor para aquele jogo.

O uruguaio ainda foi questionado sobre a atuação de Rafael Borré – "se o torcedor visse como trabalha" – a importância de Alan Patrick – "sabemos da qualidade e da técnica que ele tem. Da leitura que tem. É um grande capitão". Mas ainda respondeu se o grupo está entendendo seu modelo de jogo e como avaliava esse ponto:

– A intensidade está pegando muito. O time é aguerrido do minuto zero ao fim. O posicionamento podemos melhorar. Mas em geral, estão pegando.

E acrescentou:

– Vocês sabem, em todo mundo você tem três ou quatro semanas para montar esquemas, treinar. Aqui já começamos a jogar. Por isso, com esse tempo, eles já estão fazendo muito bem. Seguimos trabalhando para que todos estejam 100%.

Gol sonhado. Gol dedicado

Na saída de campo, o estreante Félix Torres falou à Sportv e comentou ter sonhado com o gol:

– Eu sonhei que ia marcar gol na estreia aqui no Inter. E marquei. Estou muito feliz! Dedico esse gol ao meu filho, que está sempre me apoiando.

O que vem pela frente

Agora, tudo é Gre-Nal para o Internacional. O grupo se reapresenta na tarde desta quinta (22) para iniciar a preparação para o clássico 449. O primeiro derby do Estadual e do ano está marcado para as 20h de domingo (25), também no Beira-Rio.