Ingressos do Gre-Nal 449: veja preços e onde comprar

O Internacional abriu o check-in para o Gre-Nal 449, o primeiro de 2026. As entradas já estão disponíveis para os sócios, de acordo com cronograma divulgado pelo clube. O clássico, válido pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho acontece no domingo (25), às 20h, no estádio Beira-Rio. As vendas estão disponíveis no portal Mundo Colorado.

Preços dos ingressos

Os ingressos estão disponíveis para as seguintes modalidades: Colorado Titular (carteira vermelha), Patrimonial Clube e Parque Check-in. A partir de quarta-feira (21), será a vez dos sócios Campeão do Mundo, Parque Ingresso, Nada Vai nos Separar, Academia do Povo e Coloradinho. Para sócios que pagam algum valor é torcedores em geral, o custo varia de R$ 6 a R$ 199.

De acordo com o cronograma, o público em geral só poderá adquirir as entradas a partir de sexta (23), mediante a disponibilidade de ingressos.

Tabela ingressos no Beira-Rio para os jogos do Internacional no Gauchão (Arte: Divulgação/SCI)

Prévia do jogo

O Inter deverá ter o time titular pela segunda vez na temporada no Gre-Nal 449. Para o clássico, a tendência é o técnico Paulo Pezzolano repetir a escalação da partida contra o Inter-SM, disputada nesta quarta. Assim, o Colorado atuará com Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Garbriel e Bernabei; Ronaldo (Benjamin), Paulinho e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Rafael Borré.

No Tricolor, a tendência é o técnico Luís Castro manter a maior parte do time o time que joga com o Guarany, em Bagé, também nesta quarta. A principal mudança, porém, está no gol, com a estreia do recém-contratado Weverton, e a ausência de Kannemann. Assim, o Grêmio vai com Weverton; João Pedro, Noriega, Luis Eduardo (Viery) e Caio Paulista; Cuéllar, Dodi e Willian; Roger, Enamorado (Gabriel Mec) e André Henrique.

Como chegar ao Beira-Rio

O Beira-Rio está localizado na avenida Padre Cacique, 891, no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre. Veja as principais formas de chegar ao estádio:

Como chegar de ônibus ao Beira-Rio

Diversas linhas de ônibus passam pelas proximidades do estádio, incluindo as linhas 149, 165, 188 e 171. O acesso pela avenida Padre Cacique facilita a chegada por transporte público. Além disso, há uma linha específica para dias de jogos, a F993 Futebol, que sai do Largo Glênio Peres, no Centro. Após a partida, os mesmos veículos parem da rua Nestor Ludwig e desembarcam no Largo Glênio Peres.

Como chegar de carro ao Beira-Rio

O estádio oferece estacionamento com capacidade para cerca de 5 mil veículos, sendo 3 mil elas cobertas. O acesso é feito principalmente pela avenida Padre Cacique e rua Otávio Dutra, que são as principais vias que cercam o estádio. Recomenda-se chegar cedo, especialmente em dias de grandes eventos.

O uso de aplicativos de transporte é comum nos dias de jogos e eventos. Pontos de embarque e desembarque estão distribuídos ao redor do estádio, facilitando o acesso.