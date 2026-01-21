Volante argentino chega para reforçar o Internacional

O volante argentino Rodrigo Villagra chegou para reforçar o Internacional. O clube anunciou nesta quarta-feira (21) a contratação do meio-campista que vem por empréstimo junto ao CSKA Moscou. Pelo que apurou o Lance!, o atleta fica até dezembro, por um custo de 400 mil dólares, cerca de R$ 2,1 milhão no câmbio atual, com promessa de compra em caso de atuação em pelo menos 60% das partidas.

Natural de Morteros, na Argentina, Villagra tem 24 anos e passou por Rosário Central, Talleres e River Plate antes de jogar na Rússia.

Villagra chega para reforçar o meio-campo

Formado nas categorias de base do Rosário, o atleta estreou profissionalmente em 2019 e, posteriormente, foi vendido ao Talleres de Córdoba, onde se destacou pela qualidade na transição de jogo, intensidade na marcação e leitura tática, sendo o "cão de guarda" do sistema defensivo, com precisão nos desarmes, além de qualidade técnica para sair jogando.

No seu país, é visto como o clássico número 5, com mobilidade moderna, jogador em falta no elenco do Beira-Rio desde a saída de Fernando. Em 2024, Villagra foi contratado pelo River Plate, clube pelo qual conquistou a Supercopa Argentina. Na sequência, transferiu-se ao CSKA Moscou, da Rússia, antes de acertar com o Inter. Além da trajetória por clubes, o volante também soma convocações pelas seleções de base da Argentina.

Ficha técnica

Nome completo: Rodrigo Román Villagra Data de nascimento: 14/2/2001 Naturalidade: Morteros (ARG) Altura: 1,78 m Posição: Volante

Carreira

2019: Rosario Central (ARG)

2021: Talleres (ARG)

2024: River Plate (ARG)

2025: PFC CSKA Moscou (RUS)

2026: Internacional