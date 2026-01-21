menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

Volante argentino chega para reforçar o Internacional

Rodrigo Villagra vem por empréstimo de um ano com promessa de compra

Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 21/01/2026
18:14
Rodrigo Villagra, volante do Internacional
imagem cameraRodrigo Villagra, novo volante do Internacional (Foto: Divulgação/SC Internacional)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O volante argentino Rodrigo Villagra chegou para reforçar o Internacional. O clube anunciou nesta quarta-feira (21) a contratação do meio-campista que vem por empréstimo junto ao CSKA Moscou. Pelo que apurou o Lance!, o atleta fica até dezembro, por um custo de 400 mil dólares, cerca de R$ 2,1 milhão no câmbio atual, com promessa de compra em caso de atuação em pelo menos 60% das partidas.  

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Natural de Morteros, na Argentina, Villagra tem 24 anos e passou por Rosário Central, Talleres e River Plate antes de jogar na Rússia.

➡️Aposte na vitória do Internacional no Gauchão!

Villagra chega para reforçar o meio-campo

Formado nas categorias de base do Rosário, o atleta estreou profissionalmente em 2019 e, posteriormente, foi vendido ao Talleres de Córdoba, onde se destacou pela qualidade na transição de jogo, intensidade na marcação e leitura tática, sendo o "cão de guarda" do sistema defensivo, com precisão nos desarmes, além de qualidade técnica para sair jogando.

No seu país, é visto como o clássico número 5, com mobilidade moderna, jogador em falta no elenco do Beira-Rio desde a saída de Fernando. Em 2024, Villagra foi contratado pelo River Plate, clube pelo qual conquistou a Supercopa Argentina. Na sequência, transferiu-se ao CSKA Moscou, da Rússia, antes de acertar com o Inter. Além da trajetória por clubes, o volante também soma convocações pelas seleções de base da Argentina.

continua após a publicidade

Ficha técnica

  1. Nome completo: Rodrigo Román Villagra
  2. Data de nascimento: 14/2/2001
  3. Naturalidade: Morteros (ARG)
  4. Altura: 1,78 m
  5. Posição: Volante

Carreira

  • 2019: Rosario Central (ARG)
  • 2021: Talleres (ARG)
  • 2024: River Plate (ARG)
  • 2025: PFC CSKA Moscou (RUS)
  • 2026: Internacional
Villagra River Plate
Villagra na época do River Plate (Foto: Divulgação/River Plate)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias