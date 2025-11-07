O mau tempo que se abateu sobre Porto Alegre afetou a preparação do Internacional para o jogo contra o Bahia. O último treino antes do confronto válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro acabou levando os titulares apenas para a academia do CT Parque Gigante. Somente os reservas foram para o campo enfrentar a forte chuva e a ventania pré-ciclone que se aproxima da capital gaúcha.

A partida contra o Esquadrão de Aço acontece às 18h30min (de Brasília) deste sábado (8), no estádio Beira-Rio. A previsão do tempo indica que não haverá precipitação no horário do duelo.

Mau tempo tira titulares do campo

A chuva forte e insistente e a ventania são sempre mais fortes à beira do Guaíba. Talvez por isso, a comissão técnica tenha decidido manter os titulares com exercícios apenas na academia na tarde desta sexta. Pelas fotos divulgadas pelo clube, somente os reservas foram ao gramado para atividades com bola.

Assim, tudo indica que Ramón e Emiliano Díaz devem repetir a ideia de time dos dois últimos jogos – o empate em 0 a 0 com o Atlético-MG e a derrota de 1 a 0 para o Vitória. Isso porque não teve tempo para treinar modificações. As únicas alterações devem ser os retornos de Gabriel Mercado e Rafael Borré, que retornam de suspensão por terceiro amarelo, e Alan Rodríguez, liberado pelo Departamento Médico.

Assim, a tendência é que o Inter enfrente o Bahia no 3-5-2, com a ida de Bruno Gomes para a lateral-direita, a entrada de Rodríguez no meio-campo e o retorno de Vitinho ao ataque, ao lado do colombiano. Ou seja, o Alvirrubro começaria com Ivan Quaresma; Vitão, Mercado e Juninho; Bruno Gomes, Thiago Maia, Alan Rodríguez, Alan Patrick e Bernabei; Vitinho e Borré.

