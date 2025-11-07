Cresce a chance do Internacional cair para a Série B
Empate com Atlético-MG mudou de 10,2% para 9,6% as chances de queda
A derrota para Vitória aproximou a zona de rebaixamento do horizonte do Internacional, crescendo a chance de cair para a Série B. Ao sair do Barradão perdendo por 1 a 0, o Colorado viu sua situação complicar no cálculo atualizado rodada a rodada pelo Departamento de Matemática da UFMG. Se após o 0 a 0 com o Atlético-MG, no domingo (2), o Alvirrubro viu as chances de cair diminuírem de 10,2% para 9,6%, depois do duelo que valia seis pontos, o índice saltou quase seis pontos percentuais, para 15,5%
O Colorado volta a campo na sábado (8), contra o Bahia, às 18h30min (de Brasília), no Beira-Rio. Seus adversário mais diretos na luta para fugir do Z4 jogam no domingo (9): o Vitória (16º), contra o Botafogo, em Salvador, e o Santos (17º), contra o Flamengo, no Maracanã.
Cresce a chance de cair
Com o resultado contra o Rubro Negro soteropolitano, o time de Ramón e Emiliano Díaz se manteve na 15ª colocação com os mesmos 36 pontos. O "número mágico", aquele que garantiria um time na Série A do próximo ano, continua sendo 45 e permanece ali, a nove pontos no horizonte.
Antes das três últimas partidas, o percentual de queda do Inter era de 7,5%, com a derrota para o Fluminense, o índice subiu para 10,2%, recuando para 9,6% após a partida do domingo. O percentual saltou para 15,1% nesta quarta-feira (5). O Lance! lista abaixo a evolução das probabilidades dos dez últimos colocados.
|20º – Sport
|99,8%
|99,9%
|99,9%
|99,9%
19º – Juventudde
89,4%
93,8%
96,5%
91%
18º – Fortaleza
90,4%
78,8%
79,7%
87,3%
17º – Santos
34,5%
35,4%
33,2%
50,5%
16º – Vitória
43,6%
57,9%
65,5%
47,8%
15º – Inter
7,5%
10,2%
9,6%
15,1%
14º – Ceará
4,7%
8,5%
9,4%
2,6%
13º – Grêmio
4%
0,8%
1%
2,6%
12º – Bragantino
6,3%
8,6%
2,9%
2,4%
11º – Atlético-MG
12,8%
3,9%
2,1%
0,37%
A tabela de jogos do Inter
No sábado, o Colorado enfrenta o Bahia, no último confronto antes da última Data Fifa do ano. Agora, o Alvirrubro terá três confrontos contra adversários diretos. Daqueles em que o jogo vale seis pontos. São eles, pela ordem, Ceará, Santos e Bragantino. As outras duas partidas da reta final são contra Bahia, Vasco e São Paulo.
Desses rivais, Leão da Barra e Peixe continuam abaixo do Inter na tabela. O Ceará está ali , a dois pontos. Dois concorrentes, Bragantino e Grêmio estão com 39. Já o Atlético-MG desgarrou, chegando a 40.
Os jogos colorados
- 9/11 – Sábado – 18h30min – Internacional x Bahia
- 10/11 a 18/11 – Data FIFA
- 19/11 – Quarta – a confirmar – Ceará x Internacional
- 23/11 – Domingo – a confirmar – Internacional x Santos
- 30/11 – Domingo – a confirmar – Vasco x Internacional
- 3/12 – Quarta – a confirmar – São Paulo x Internacional
- 7/12 – Domingo – a confirmar – Internacional x Bragantino
