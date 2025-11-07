menu hamburguer
Internacional

Cresce a chance do Internacional cair para a Série B

Empate com Atlético-MG mudou de 10,2% para 9,6% as chances de queda

Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 07/11/2025
08:30
Ramón Díaz, técnico do Internacional
imagem cameraRamón Díaz, técnico do Internacional (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
  Matéria
  Mais Notícias

A derrota para Vitória aproximou a zona de rebaixamento do horizonte do Internacional, crescendo a chance de cair para a Série B. Ao sair do Barradão perdendo por 1 a 0, o Colorado viu sua situação complicar no cálculo atualizado rodada a rodada pelo Departamento de Matemática da UFMG. Se após o 0 a 0 com o Atlético-MG, no domingo (2), o Alvirrubro viu as chances de cair diminuírem de 10,2% para 9,6%, depois do duelo que valia seis pontos, o índice saltou quase seis pontos percentuais, para 15,5%

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O Colorado volta a campo na sábado (8), contra o Bahia, às 18h30min (de Brasília), no Beira-Rio. Seus adversário mais diretos na luta para fugir do Z4 jogam no domingo (9): o Vitória (16º), contra o Botafogo, em Salvador, e o Santos (17º), contra o Flamengo, no Maracanã.

Cresce a chance de cair

Com o resultado contra o Rubro Negro soteropolitano, o time de Ramón e Emiliano Díaz se manteve na 15ª colocação com os mesmos 36 pontos. O "número mágico", aquele que garantiria um time na Série A do próximo ano, continua sendo 45 e permanece ali, a nove pontos no horizonte.

Antes das três últimas partidas, o percentual de queda do Inter era de 7,5%, com a derrota para o Fluminense, o índice subiu para 10,2%, recuando para 9,6% após a partida do domingo. O percentual saltou para 15,1% nesta quarta-feira (5). O Lance! lista abaixo a evolução das probabilidades dos dez últimos colocados.

20º – Sport99,8%99,9%99,9%99,9%

19º – Juventudde

89,4%

93,8%

96,5%

91%

18º – Fortaleza

90,4%

78,8%

79,7%

87,3%

17º – Santos

34,5%

35,4%

33,2%

50,5%

16º – Vitória

43,6%

57,9%

65,5%

47,8%

15º – Inter

7,5%

10,2%

9,6%

15,1%

14º – Ceará

4,7%

8,5%

9,4%

2,6%

13º – Grêmio

4%

0,8%

1%

2,6%

12º – Bragantino

6,3%

8,6%

2,9%

2,4%

11º – Atlético-MG

12,8%

3,9%

2,1%

0,37%

A tabela de jogos do Inter

No sábado, o Colorado enfrenta o Bahia, no último confronto antes da última Data Fifa do ano. Agora, o Alvirrubro terá três confrontos contra adversários diretos. Daqueles em que o jogo vale seis pontos. São eles, pela ordem, Ceará, Santos e Bragantino. As outras duas partidas da reta final são contra Bahia, Vasco e São Paulo.

Desses rivais, Leão da Barra e Peixe continuam abaixo do Inter na tabela. O Ceará está ali , a dois pontos. Dois concorrentes, Bragantino e Grêmio estão com 39. Já o Atlético-MG desgarrou, chegando a 40.

Os jogos colorados

  • 9/11 – Sábado – 18h30min – Internacional x Bahia
  • 10/11 a 18/11 – Data FIFA
  • 19/11 – Quarta – a confirmar – Ceará x Internacional
  • 23/11 – Domingo – a confirmar – Internacional x Santos
  • 30/11 – Domingo – a confirmar – Vasco x Internacional
  • 3/12 – Quarta – a confirmar – São Paulo x Internacional
  • 7/12 – Domingo – a confirmar – Internacional x Bragantino
Alan Patrick, meia do Internacional
Alan Patrick no jogo contra o Vitória (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

circulo com pontos dentroTudo sobre

  Matéria
  Mais Notícias