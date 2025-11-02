Em jogo com arbitragem atrapalhada, Internacional e Atlético-MG não saem do empate
Colorado teve poucas chances de gol, Galo praticamente só se defendeu
Com os dois times precisando vencer para se afastar da temida zona de rebaixamento, Internacional e Atlético-MG tiveram um adversário a mais em campo: a arbitragem. Atrapalhado, Alex Gomes Stefano foi acionado pelo VAR para expulsar o zagueiro do Galo Vitor Hugo, para reverter penalidade marcada e anular vermelho para Alan Patrick. Não faltou reclamação de ambos os lados no 0 a 0 da partida da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Com o resultado, a equipe mineira se manteve na 13ª colocação, com 37 pontos. O Alvirrubro também permaneceu estacionado, mas na 15ª posição, com 36. O primeiro time do Z4 continua o Vitória, com 31 pontos.
Como foi o primeiro tempo de Internacional x Atlético-MG
O jogo começou com o Internacional dominando mais as ações, ficando mais com a bola. Até os 10, ela seguia mais com o Colorado, que, apesar de dominar, não conseguia vencer a defesa do Galo. Quando recuperava a redonda, a equipe mineira não conseguia dar sequência nas jogadas, levando o técnico Jorge Sampaoli a reclamar muito do time.
Aos 13, Thiago Maia lançou para Borré, que foi derrubado por Vitor Hugo próximo à meia lua. O árbitro deu sequência, mas como o 14 levantou demais o pé, foi acionado pelo VAR. Alex Gomes Stefano deu falta e cartão vermelho para o zagueiro. Para remontar a defesa, Sampaoli tirou Dudu, que nem tocou na bola, e colocou Ruan.
Da expulsão em diante, a partida ficou mais equilibrada, ou mais picotada. Com o Atlético picotando mais o jogo, demorando nas cobranças de falta, tiros de meta e falta. Estava assim até os 29, quando Saravia lançou Rony nas costas de Bernabei. Stefano marcou pênalti, mas após ser chamado pelo VAR, cancelou o lance.
A decisão gerou muita reclamação e Sampaoli acabou expulso. Aos 43, Bernabei roubou bola no meio e inverteu para Vitinho que driblou a zaga e cruzou para Borré. Alan Franco salgou em cima da área. Aos 45, após cobrança de escanteio, o 26 tocou para Tabata, fora da área. O 17 chutou rasteiro para grande defesa de Éverson.
Como foi o segundo tempo de Internacional x Atlético-MG
Com um a mais, Ramón e Emiliano Díaz tiraram o zagueiro Juninho e colocaram Carbonero, para reforçar o ataque do Internacional. Foi o Atlético-MG que voltou um pouco melhor, conseguindo manter a bola longe do seu campo até os 10. Em seguida, no entanto, o Colorado teve boa chance, com chute de fora da área. Éverson defendeu.
Aos 11, Alan Patrick tomou vermelho falta em Alonso por jogada perigosa. O VAR chamou para revisão, e Stefano mudou o cartão para amarelo. Aos 17, após lançamento de Éverson, a bola chegou para Rony, no lado direito da área. O 33 do Galo bateu rasteiro, para a primeira intervenção de Ivan no jogo.
O Colorado não conseguia fazer valer sua vantagem numérica. Até que, aos 32, o 10 colorado cobrou falta para Carbonero que chutou alto, para grande defesa de Éverson. Um minuto depois, a bola chegou na área mineira e Ricardo Mathias cabeceou, para nova intervenção do 22.
O Atlético respondeu aos 37. Reinier recebeu dentro da área e finaliza rasteiro. A zaga alvirrubra afastou. Na reta final, o Inter pressionou. Aos 42, a bola chegou para Ricardo Mathias finalizar para nova defesa de Éverson. Aos 43, dentro da área, foi a vez de Borré chutar, mas em cima de Ruan.
O que vem pela frente
Internacional e Atlético-MG voltam a campo na quarta-feira (5), ambos contra os times baianos. O Colorado vai a Salvador enfrentar o Vitória, às 19h (de Brasília), no Barradão, em duelo que vale seis pontos. Já o Galo recebe o Bahia, as 20h, na Arena MRV.
Do lado do Inter Borré e Mercado tomaram terceiro amarelo e ficam fora do jogo contra o Vitória. Vitor Hugo cumpre suspensão automática pelo vermelho direto.
✅ FICHA TÉCNICA
INTERNACIONAL X ATLÉTICO-MG
31ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
🗓️ Data e horário: domingo, 2/11/2025, 18h30min (de Brasília)
📍 Local: estádio Beira-Rio
🥅 Gols:
🟨 Cartões amarelos: Amarelos: Alan Patrick, Bruno Gomes, Juninho e Mercado (I); Alonso, Bernard e Éverson (A)
🟥 Cartões vermelhos: Vitor Hugo (A, 15'/1º)
💸 Renda: R$ R$306.556,00
🧑🤝🧑 Público pagante: 32.664
⚽ ESCALAÇÕES
INTERNACIONAL (Técnico: RAMÓN DÍAZ)
Ivan; Bruno Gomes, Vitão Mercado Juninho (Carbonero) e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Tabata, Alan Patrick, Vitinho (Gustavo Prado) e Borré.
ATLÉTICO-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)
Éverson, Saravia, Vitor Hugo e Junior Alonso; Alexsander (Reinier), Alan Franco, Fausto Vera (Natanael), Igor Gomes; Rony Dudu (Ruan) e Hulk (Caio)
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Corrrêa Farinha (RJ)
4️⃣ Quarto árbitro: Márcio dos Santos Oliveira (AL)
🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
