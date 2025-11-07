Colombianos do Internacional são convocados para a Data Fifa

Os colombianos do Internacional foram convocados para a última Data Fifa do ano. Johan Carbonero e Rafael Borré se apresentarão à La Tricolor para os amistosos que serão disputados nos dias 15 e 18, nos EUA. Como o Colorado volta a jogar no dia 20, contra o Ceará, na Arena Castelão, a dupla de atacantes virou dúvida para a partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Os camisas 7 e 19 estarão à disposição de Ramón e Emiliano Díaz para o jogo contra o Bahia, neste sábado (8), às 18h30min (de Brasília), no estádio Beira-Rio. Depois, os dois viajam para se apresentar ao time do técnico Néstor Lorenzo.

Arte da convocação da seleção da Colômbia (Arte: reprodução/X)

Borré e Carbonero foram convocados

Borré e Carbonero foram convocados para defender a Colômbia nos dois últimos amistosos entre seleções de 2025. O primeiro confronto será contra a Nova Zelândia, dia 15, em Fort Lauderdale. A segunda partida será diante da Austrália, dia 18, em Nova Iorque.

continua após a publicidade

O segundo confronto é que gera o alerta no Beira-Rio. Afinal, o prazo é muito curto para que os dois atacantes estejam à disposição no Nordeste brasileiro, para o jogo do dia 20, contra o Ceará. Até o momento, a direção ainda não se manifestou se pedirá ou não o corte dos atletas ou se montará uma logística especial para tentar ter ambos para o jogo do Brasileirão.

Carbonero é chamado pela terceira vez

Essa é a terceira convocação do 7. Na Data Fifa anterior, no começo de outubro, Carbonero entrou em campo pela primeira vez com os Cafeteiros e marcou seu primeiro gol com a camisa amarela. No amistoso contra o México, o atacante entrou aos 21 da etapa final e, aos 41, recebeu um lançamento de Juan Quintero e desviou a bola na saída do goleiro adversário.

continua após a publicidade

Na comemoração, Carbonero caiu de joelhos chorando convulsivamente. O atacante havia sido convocado no começo de 2023, mas uma lesão o tirou da temporada e adiou sua estreia pela Colômbia em dois anos.