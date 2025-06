Joais do Lance!: conheça as promessas do Celeiro de Ases do Internacional

O carioca Nélson Silva se identificou com o Internacional desde que chegou a Porto Alegre, em 1943. Tanto que, em 1957, venceu um concurso para a escolha do hino colorado. E o intitulou de “Celeiro de Ases” devido ao verso “Colorado de ases celeiro” e porque o Alvirrubro sempre foi pródigo em descobrir talentos na sua base. Taffarel, Falcão, Batista, Paulo César Carpegiani, Christian, são uns tantos de muitos que surgiram ao longo de décadas.

A história da base colorada acabou tão ligada à canção criada por Silva que o CT criado em Alvorada passou a se chamar de Celeiro de Ases. E é lá que o Lance! Foi encontrar algumas das promessas para o futuro. As joias coloradas.

Goleiros

A base alvirrubra tem dois nomes para o gol que chamam a atenção. De um lado, Henrique Menke chegou ao clube aos nove anos de idade. Aos 18, é o titular do sub-20 desde o ano passado. Em janeiro, integrou a equipe campeã do Sul-Americano, ao lado dos colorados Ricardo Mathias e Gustavo Prado.

Já Diego Esser, de 20 anos, chegou ao Celeiro em junho de 2021, para reforçar o sub-16. Este ano, disputou a Copa São Paulo e, em seguida, chegou a ser relacionado para jogos do profissional para a disputa do Gauchão e da Copa do Brasil. Também vem disputando o Brasileirão sub-20.

HENRIQUE MENKE

Data de nascimento: 12/1/2007 Local de nascimento: Balneário Camboriú-SC Altura: 1m90cm Principais características: tem um estilo de jogo equilibrado, com ótimas saídas e gol e destaque em defesas de meta.

Henrique Menke está na base colorada desde os nove anos (Foto Ricardo Duarte/SC Internacional)

DIEGO ESSER

Data de nascimento: 13/4/2005 Local de nascimento: Rio do Campo-SC Altura: 1m94cm Principais características: se sobressai pela ótima saída de gol. Faz valer a questão física, visto sua altura.

Diego Esser está no Celeiro de Ases desde 2021 (Foto Rafaela Frison/SC Internacional)

Zagueiro

Em Alvorada desde 2022, Pedro Kauã é uma das apostas do Internacional para a defesa. Líder do setor, foi vice-campeão gaúcho sub-17 e da Copa Gramado Sub-16. Este ano, fez a pré-temporada com os profissionais, mas integra o grupo do sub-20 para as competições do ano.

PEDRO KAUÃ

Data de nascimento: 29/3/2006 Local de nascimento: Porto Alegre-RS Altura: 1m93cm Principais características: tem boa solidez defensiva, com boa técnica e entendimento do jogo ofensivo. Faz bons passes de ruptura, ajudando na fase de construção da equipe.

Pedro Kauã chegou a Alvorada em 2022, aos 16 anos (Foto: Rafaela Frison/SC Internacional)

Lateral

Com 19 anos, Pablo chegou ao Celeiro de Ases em agosto de 2024, para reforçar o sub-20. Cria do Vasco, com passagem pelo Cruzeiro, o garoto chegou a estrear no time profissional na reta inicial do Campeonato Gaúcho. Com o clube ainda negociando a compra de Bernabei, o lateral-esquerdo atuou 153 minutos no Gauchão.

PABLO

Data de nascimento: 1º/7/2006

1º/7/2006 Local de Nascimento: Diadema-SP

Diadema-SP Altura: 1m79cm

1m79cm Principais características: tem boa resistência, é equilibrado no momento de atacar e defender, além de apresentar maturidade e postura responsável.

Pablo atua pelo sub-20 e já esteve com o profissional (Foto: Rafael Frison/SC Internacional)

Meio-campo

Cria da casa, Yago Noal está no Colorado desde 2016, quando tinha nove anos. Na temporada passada, mesmo tendo 17 anos, atuou pela sub-20. Fez sua estreia no profissional no Estadual deste ano, tendo entrado em quatro jogos e somado 42 minutos em campo. Vem disputando o Brasileirão sub-20. No empate em 1 a 1 com o Mirassol, domingo (18), foi relacionado, mas não entrou.

Contratado para reforçar a base, Gustavo Santos surgiu no Joinville, passou pelo Cuiabá e chegou a Alvorada no ano passado. O atleta fez a pré-temporada de 2025 com o time profissional e fez sua estreia em fevereiro, no Gauchão. Depois, voltou para o sub-20 para disputar o Brasileiro da categoria. Também atua como volante.

YAGO NOAL

Data de Nascimento: 5/2/2007

5/2/2007 Local de Nascimento: Porto Alegre-RS

Porto Alegre-RS Altura: 1m71cm

1m71cm Principais características: por estar no clube desde muito cedo, é muito identificado com o ambiente. Tem muita técnica, sendo referência dentro de campo no momento ofensivo. É o principal organizador da equipe, com alta taxa competitiva e espírito de luta.

Yago é capitão do sub-20 colorado (Foto: Reprodução)

GUSTAVO SANTOS

Data de nascimento: 28/8/2006 Local de nascimento: Joinville-SC Altura: 1m76cm Principais características: atleta de boa relação com a bola, boa mobilidade e controle de jogo, participante das ações ofensivas da equipe.

Antes do Inter, Gustavo Santos passou por Joinville e Cuiabá (Foto: Rafaela Frison/SC Internacional)

Atacantes

Cria da base do Gigante da Colina, João Victor chegou ao Celeiro de Ases em julho de 2024 para compor a equipe sub-17, logo ganhando protagonismo no elenco. Em janeiro deste ano, fez parte da equipe que disputou a Copa São Paulo. Foi relacionado para um jogo do profissional em março, sem estrear.

Já conhecido da torcida, por ter entrado contra o Maracanã-CE e marcado um gol, anulado, Raykkonen desembarcou no Celeiro de Ases em fevereiro deste ano para compor o sub-17. Suas atuações e seu porte físico, porém, chamaram atenção e o levaram ao profissional. Na base, já marcou cinco gols e contribuiu com uma assistência em oito partidas.

JOÃO VICTOR

Data de nascimento: 27/7/2007 Local de nascimento: Rio de Janeiro-RJ Altura: 1m78cm Principais características: tem boa mobilidade, participa dos momentos ofensivos e defensivos da equipe. Sua força e velocidade, aliados a sua boa técnica, e excelentes arremates a gol, o fazem um atacante promissor.

João Victor atua pelo sub-17 do Internacional (Foto: Rafaela Frison/SC Internacional)

RAYKKONEN

Data de Nascimento: 13/7/2008

13/7/2008 Local de Nascimento: Mãe do Rio-PA

Mãe do Rio-PA Altura: 1m87cm

1m87cm Principais características: alto e com valências importantes, como força e velocidade, joga com inteligência para se movimentar no setor de ataque, tendo como virtudes também sua flutuação e ocupação de espaços. Tem boa finalização e ótimo cabeceio.

Raykkonen na sua estreia pelo profissional do Internacional (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

A rotina dos jogadores

Os atletas da base podem ser alojados no clube a partir dos 14 anos completos. Antes disso, a responsabilidade pela moradia é da família ou responsáveis. O alojamento é exclusivo somente até os 18 anos – depois dessa idade, eles devem buscar outras alternativas.

No dia a dia, os atletas contam com uma equipe psicosocial, formada por assistentes sociais, pedagoga e psicóloga, que realiza um acompanhamento próximo dos jogadores e de suas famílias, oferecendo apoio no processo de adaptação, desenvolvimento e bem-estar.

Devido a Lei Geral do Esporte, há obrigatoriedade do estudo em paralelo com a formação do atleta no futebol. Dessa forma, todos os integrantes da base só podem participar das competições se o clube enviar um atestado de escolaridade para a federação competente.

Para ter essa certeza, o Inter solicita também os atestados de escolaridade para ter o registro de matrícula. Para os alojados, há a chamada escolar diariamente.